Децентрализация Зеленского: почему Рада не поддерживает изменения в Конституции

В декабре 2019 года президент Украины внес в Верховную Раду законопроект с изменениями в Конституцию относительно децентрализации власти. Этот законопроект должен завершить реформу, которая началась при прошлой власти, а затем передать на места больше полномочий. Однако сначала профильный комитет вернул законопроект на доработку, а новый вариант отозвал сам Зеленский.

В первом варианте законопроекта Верховной Раде предоставлялось право большинством голосов изменять правовой статус отдельных территорий. То есть народные депутаты, имея 226 голосов в поддержку, смогли бы предоставить Донбассу особый статус.

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Тогда первыми тревогу забили представители местных общин. К ним присоединились и международные партнеры, в частности, посольство Германии и Канады.

"В доработанной редакции президента есть только статус в пределах административно-территориального устройства. Это означает, что на уровне закона об основах – это общины, округа или области. А вот про особенности там указаны конкретные два места – Киев и Севастополь", – объяснил народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин.

Законопроект предусматривает следующие изменения:

предоставление общинам больше полномочий;

возможность самостоятельно распоряжаться финансами, тем самым улучшать услуги для населения;

вводит институт префектов.

К последнему пункту у экспертов было больше всего замечаний.

Что такое институт префектов?

Это учреждения, которые заменят государственные администрации. Префектов будет назначать президент. Они будут надзирать за соблюдением законов на местах и выдавать собственные акты, обязательные для выполнения. В случае необходимости – даже останавливать решения местных властей.



Префекты будут формировать свои офисы (фактически – вместо администраций). Занимать должность смогут только три года и не более одного срока, все это время префект подконтролен и подотчетен главе государства и Кабмину.

Эксперт по вопросам децентрализации Руслан Рохов заметил, что если такие полномочия будут у префекта, то он будет подменять собой общину.

Фактически, государство вместо общины будет решать, какие решения правильные, а какие нет. Тогда городской голова будет слушаться не своих жителей, а будет присматриваться к политической позиции префекта,

– добавил Руслан Рохов.

Также если префект увидит нарушения Конституции или угрозу национальной безопасности в действиях местной власти, то сможет просить президента временно остановить полномочия городского совета или председателя общины.

Сейчас же изменения в Конституцию должны доработать уже в третий раз. На этот раз привлекли экспертов и представителей местных общин. Только после того, как придут к общему согласию, законопроект вынесут на голосование в сессионный зал. Для изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов.