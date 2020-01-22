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      Децентрализация Зеленского: почему Рада не поддерживает изменения в Конституции

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      В декабре 2019 года президент Украины внес в Верховную Раду законопроект с изменениями в Конституцию относительно децентрализации власти. Этот законопроект должен завершить реформу, которая началась при прошлой власти, а затем передать на места больше полномочий. Однако сначала профильный комитет вернул законопроект на доработку, а новый вариант отозвал сам Зеленский.

      В первом варианте законопроекта Верховной Раде предоставлялось право большинством голосов изменять правовой статус отдельных территорий. То есть народные депутаты, имея 226 голосов в поддержку, смогли бы предоставить Донбассу особый статус.

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      Тогда первыми тревогу забили представители местных общин. К ним присоединились и международные партнеры, в частности, посольство Германии и Канады.

      "В доработанной редакции президента есть только статус в пределах административно-территориального устройства. Это означает, что на уровне закона об основах – это общины, округа или области. А вот про особенности там указаны конкретные два места – Киев и Севастополь", – объяснил народный депутат от фракции "Слуга народа" Виталий Безгин.

      Законопроект предусматривает следующие изменения:

      • предоставление общинам больше полномочий;
      • возможность самостоятельно распоряжаться финансами, тем самым улучшать услуги для населения;
      • вводит институт префектов.

      К последнему пункту у экспертов было больше всего замечаний.

      Что такое институт префектов?
      Это учреждения, которые заменят государственные администрации. Префектов будет назначать президент. Они будут надзирать за соблюдением законов на местах и выдавать собственные акты, обязательные для выполнения. В случае необходимости – даже останавливать решения местных властей.

      Префекты будут формировать свои офисы (фактически – вместо администраций). Занимать должность смогут только три года и не более одного срока, все это время префект подконтролен и подотчетен главе государства и Кабмину.

      Эксперт по вопросам децентрализации Руслан Рохов заметил, что если такие полномочия будут у префекта, то он будет подменять собой общину.

      Фактически, государство вместо общины будет решать, какие решения правильные, а какие нет. Тогда городской голова будет слушаться не своих жителей, а будет присматриваться к политической позиции префекта,
      – добавил Руслан Рохов.

      Также если префект увидит нарушения Конституции или угрозу национальной безопасности в действиях местной власти, то сможет просить президента временно остановить полномочия городского совета или председателя общины.

      Сейчас же изменения в Конституцию должны доработать уже в третий раз. На этот раз привлекли экспертов и представителей местных общин. Только после того, как придут к общему согласию, законопроект вынесут на голосование в сессионный зал. Для изменений в Конституцию необходимо не менее 300 голосов.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Децентрализация Законодательство
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