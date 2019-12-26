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      Дед Мороз умер в российском детском саду на глазах у детей

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      В России Дед Мороз умер во время праздника в детском саду / ekburg.tv

      В детском саду российского города Североморск, что в Мурманской области, прямо на глазах у детей мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, умер, когда раздавал подарки детям.

      Дети даже не успели понять, что происходит. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" рассказал пользователь Ян Боришкович.

      К слову: В России установили ледяные скульптуры с мертвой рыбой: фото

      В следственном комитете России подтвердили информацию о смерти мужчины, пишет издание b-port. Мужчине был 51 год.

      По предварительной версии следствия, Дед Мороз умер от естественных причин.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Новости России
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