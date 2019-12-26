Дед Мороз умер в российском детском саду на глазах у детей

В детском саду российского города Североморск, что в Мурманской области, прямо на глазах у детей мужчина, одетый в костюм Деда Мороза, умер, когда раздавал подарки детям.

Дети даже не успели понять, что происходит. Об этом на своей странице в "ВКонтакте" рассказал пользователь Ян Боришкович.

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В следственном комитете России подтвердили информацию о смерти мужчины, пишет издание b-port. Мужчине был 51 год.

По предварительной версии следствия, Дед Мороз умер от естественных причин.