Дід Мороз помер у російському дитсадку на очах у дітей
У дитячому садку російського міста Сєвєроморськ, що у Мурманській області, просто на очах у дітей. Чоловік, одягнений у костюм Діда Мороза, помер, коли роздавав подарунки дітям.
Діти навіть не встигли зрозуміти, що відбувається. Про це на своїй сторінці у "Вконтакте" розповів користувач Ян Боришкович.
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У слідчому комітеті Росії підтвердили інформацію про смерть чоловіка, пише видання b-port. Чоловіку був 51 рік.
За попередньою версією слідства, Дід Мороз помер з природніх причин.
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