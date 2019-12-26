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      Дід Мороз помер у російському дитсадку на очах у дітей

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      У Росії Дід Мороз помер під час свята у дитячому садку / ekburg.tv

      У дитячому садку російського міста Сєвєроморськ, що у Мурманській області, просто на очах у дітей. Чоловік, одягнений у костюм Діда Мороза, помер, коли роздавав подарунки дітям.

      Діти навіть не встигли зрозуміти, що відбувається. Про це на своїй сторінці у "Вконтакте" розповів користувач Ян Боришкович.

      До слова: В Росії встановили льодяні скульптури з мертвою рибою: фото

      У слідчому комітеті Росії підтвердили інформацію про смерть чоловіка, пише видання b-port. Чоловіку був 51 рік.

      За попередньою версією слідства, Дід Мороз помер з природніх причин.

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      сьогодні
      12810
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Жертви Діти і неповнолітні
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