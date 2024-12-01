Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State. Важно, что возле Масютовки враг создал второй плацдарм на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. Это уже второе форсирование Оскола, первое было 24 ноября.

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Ситуация на фронте 1 декабря: карта Deep State

Враг оккупировал Берестки, а также продвинулся возле Масютовки, Лозовой, Желтого, Пушкино, Дальнего и Благодатного,

– написали Deep State.

Продвижение оккупантов на Кураховском направлении (Берестки, Дальнее)

Ситуация на Купянском направлении (Масютовка, Лозовая)

Покровское направление (Желтое, Пушкино)

Что происходит на Времовском направлении (Благодатное)

Что пишут в Генштабе

В отчете Генштаба по состоянию на десять вечера 30 ноября указано, что россияне 46 раз пытались вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. Этот отрезок назван самым горячим. На момент публикации отчета на Кураховском и Времовском направлениях продолжались 11 и 7 боев соответственно.

На Харьковском направлении агрессор девять раз атаковал неподалеку Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки, одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Купянском направлении враг в течение дня семь раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово,

– сообщили в ГШ.