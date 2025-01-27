Что такое DeepSeek или как китайский ИИ обвалил мировые фондовые рынки в США и Японии

Китайская компания DeepSeek, основанная в 2023 году в Ханчжоу, стремительно взлетела в мир искусственного интеллекта благодаря разработке мощных речевых моделей. Ее флагманская модель, DeepSeek-V3, представленная в декабре 2024 года, имеет 671 миллиард параметров и была обучена за 55 дней с затратами около 5,58 миллиона долларов США. Это значительно меньше по сравнению с аналогичными моделями от западных компаний, таких как OpenAI и Google.

Новая бесплатная модель ИИ, которую DeepSeek выпустила, в последние выходные января стала топовым приложением в рейтинге App Store, что привело к падению цен на акции технологических компаний других стран.

Что такое DeepSeek и в чем причина ее успеха – читайте в материале 24 Канала.

Кто основал DeepSeek и стремительный взлет компании

Несмотря на ограничения США на экспорт новейших чипов, китайская компания DeepSeek достигла значительных успехов в развитии искусственного интеллекта, используя менее мощные ресурсы и оптимизируя процессы обучения. Этот результат демонстрирует ограниченность влияния санкций в сдерживании развития искусственного интеллекта в Китае, пишет WSJ.

Важно! DeepSeek (深度求索 или Shēndù Qiúsuǒ) преимущественно финансируется китайским хедж-фондом High-Flyer, который основал и сейчас руководит Лян Вэньфэн, 40-летний китайский бизнесмен из Гуанчжоу.



Лян Вэньфэн / Фото SCMP

На фоне успеха его детища Лян Вэньфэна даже пригласили на публичную встречу со вторым человеком в Китае – премьером Госсовета Ли Цяном, где предпринимателей призвали сконцентрироваться на прорывных технологиях, пишет FT.

Еще в 2021 году Лян начал скупать тысячи графических процессоров Nvidia для своего ИИ-проекта, параллельно управляя своим хедж-фондом High-Flyer. В то время многие считали это всего лишь хобби эксцентричного миллиардера.

Когда мы впервые встретились, это был очень умный, но чудаковатый парень с ужасной прической, который говорил о создании кластера из 10 тысяч чипов для тренировки моделей. Мы не воспринимали его всерьез,

– рассказал один из бизнес-партнеров Ляна.

Тогда будущая икона ИИ Китая не мог четко объяснить свое видение, только заявлял о том, что хочет "изменить правила игры". Даже его ближайшие коллеги сомневались, что такие амбиции реализуются без ресурсов как у техногигантов вроде ByteDance или Alibaba.

Однако именно статус Ляна как аутсайдера в сфере искусственного интеллекта оказался его преимуществом. Благодаря работе в High-Flyer он создал алгоритмы искусственного интеллекта для анализа паттернов, влияющих на цены акций.



Его команда развила экспертизу в использовании чипов Nvidia для поиска прибыльных решений.



DeepSeek заявила, что использовала кластер из более чем 2 000 чипов Nvidia для обучения своей модели V3, по сравнению с десятками тысяч чипов для обучения моделей аналогичного размера / Фото Akio Kon / Bloomberg

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В 2023 году Лян основал DeepSeek и объявил о своем намерении разработать искусственный интеллект, способный достичь уровня человеческих когнитивных способностей.

В ноябре 2024 года компания выпустила модель DeepSeek R1-Lite-Preview, ориентированную на логические выводы и математические задачи. Она продемонстрировала производительность, сравнимую с моделью o1 от OpenAI, на таких тестах, как American Invitational Mathematics Examination (AIME) и MATH.

В январе 2025 года DeepSeek представила официальное приложение AI Assistant, которое быстро набрало популярность в США, обойдя своего локального конкурента ChatGPT. Такой результат стал свидетельством устойчивого интереса к китайским ИИ-решениям на американском рынке, что происходит не впервые. Показательной стала история, когда американские пользователи начали мигрировать из китайского TikTok в китайский RedNote во время непродолжительной блокировки первого.

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Как китайская ИИ-компания обвалила западных и японских конкурентов

Успехи DeepSeek ожидаемо вызвали беспокойство среди инвесторов относительно будущих расходов на ИИ в США, что привело к снижению акций технологических компаний, в частности Nvidia и Microsoft. В январе 2025 года DeepSeek официально запустила приложение AI Assistant, которое быстро завоевало популярность среди пользователей.

За короткое время оно стало самым популярным бесплатным приложением в App Store США, опередив ChatGPT от OpenAI. В украинском App Store приложение держит второе место в категории производительность после ChatGPT.



App Store в Украине / Скриншот 24 Канала

Выход новой модели ИИ от DeepSeek, которая является экономически выгодной и работает на менее мощных чипах, поставил под сомнение высокие оценки стоимости таких компаний, как Nvidia, которая долгое время была лидером на рынке чипов для ИИ, отмечает агентство Bloomberg.

Фьючерсы Nasdaq 100 (индекс, отражающий изменение стоимости акций 100 крупнейших компаний, представленных в листинге биржи Nasdaq) упали на 3,2%, контракты на S&P 500 (фондовый индекс, который включает 500 крупнейших по капитализации акционерных компаний США) снизились на 1,9% по состоянию на 3:23 утра по нью-йоркскому времени.



В Европе технологический сектор также понес потери: акции производителя чипов ASML Holding NV упали более чем на 8%.

Акции японских компаний, связанных с производством чипов, также претерпели значительное падение в понедельник. Акции компании Advantest, которая поставляет оборудование для тестирования полупроводников и является клиентом Nvidia, снизились на 8,6%.

Tokyo Electron потеряла 4,9%, а Renesas Electronics упала на 1,24%.

Акции Softbank Group, которая владеет дизайнером чипов Arm, упали на 8,3%. Это произошло после роста на прошлой неделе, вызванного заявлениями генерального директора Масайоси Сона о планах инвестировать 100 миллиардов долларов в США.

Есть ли будущее у DeepSeek

Несмотря на впечатляющие результаты при ограниченных ресурсах, эксперты ставят под сомнение способность DeepSeek оставаться конкурентоспособной, учитывая быстрое развитие отрасли, пишет FT.

В 2024 году прибыли High-Flyer, основного финансового донора DeepSeek, снизились. Один из близких к Ляну источников объяснил это тем, что основатель сосредоточил почти все внимание на DeepSeek.

В то время как конкуренты DeepSeek в США не стоят на месте, они активно инвестируют в создание гигантских кластеров новейших чипов Nvidia Blackwell.



Например, OpenAI в партнерстве с японской SoftBank планирует потратить не менее 100 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ в рамках нового проекта Stargate.

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Также компания Илона Маска xAI расширяет свой суперкомпьютер Colossus, который будет оборудован более миллионом графических процессоров для обучения моделей Grok AI. Впрочем, будущее как и DeepSeek, так и xAI слишком неопределенное, чтобы можно было предсказать "победу" одного из них на мировом рынке.

Илон Маск может внезапно потерять милость Дональда Трампа, а Китай – столкнуться с "черным лебедем" вроде ограничений китайских технологий на западных рынках.