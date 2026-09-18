Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ на встрече "Карпатской восьмерки".

Что сказал Зеленский о дефиците средств?

По словам президента, сейчас у Украины есть серьезная проблема с финансированием.

Вчера разговаривали с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, мы с ней встретимся в ближайшее время. Готовим некоторые предложения по преодолению дефицита, того, о чем я говорил, космического, между нами,

– сказал Зеленский.

В то же время глава государства заверил, что Украина работает над решением этой проблемы и уже достигла определенных договоренностей.

"Я уже знаю об этом, о некоторых вещах. Уже есть договоренности", – уточнил президент.

Накануне Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отдельно обсуждали проблему финансирования украинской обороны. Стороны готовят решения для ее урегулирования.

Также во время общения с журналистами Зеленский сообщил, что Украина готовится производить скоростные дроны-перехватчики.

Напомним, в Украине 18 сентября стартовал учредительный саммит нового регионального формата C8 – "Карпатской восьмерки". В нем принимают участие Украина, Польша, Словакия, Чехия, Румыния, Венгрия, Австрия и Сербия.

Встреча проходит в Ивано-Франковской области с участием лидеров и представителей стран-участниц. Новый формат призван укрепить сотрудничество государств Карпатского региона и создать дополнительный механизм взаимодействия на уровне Европейского Союза.

Среди ключевых направлений сотрудничества определены безопасность, энергетика, логистика и трансграничное экономическое взаимодействие. Также участники планируют уделить внимание развитию транспортной инфраструктуры и транспортному сообщению между странами региона.

Отдельно речь идет о поддержке общин и реализации совместных экономических проектов. Президент Сербии Александар Вучич, прибывший на саммит, заявил о готовности страны участвовать в развитии железнодорожных и автомобильных маршрутов с Румынией, Венгрией, Украиной и Польшей.