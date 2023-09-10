Серьезно влияет на россиян: экономист назвал ключевые причины дефицита топлива в России

Россия, которая хвасталась перед всем миром и запугивала его из-за мощных запасов нефти, оказалась в очень тяжелой ситуации. Горючее исчезло даже на заправках. И это уже не говоря о закрытии промышленных нужд, которые сейчас чуть ли не на пике.

Теперь в России стало выгоднее продавать нефтепродукты за границу, чтобы не покидать их в стране. Причины дефицита топлива в России в эфире 24 Канала проанализировал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Читайте на тему Бензоколонка без горючего и стремительно падающего рубля: как Россия загнала себя в экономическую ловушку

Как Россия оказалась в таком положении

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что из-за дефицита горючего может остановиться сбор урожаев и посева озимых. Есть несколько причин, повлиявших на ухудшение ситуации с топливом в России.

Многие нефтеперерабатывающие мощности стали на капитальный ремонт.

Существенно подскочил доллар по отношению к рублю, соответственно стало выгоднее экспортировать нефтепродукты в страны ближнего зарубежья, чем оставлять их в России.

У производителей нефтепродукции выросли цены, однако фиксированную цену на заправках не изменили. Поэтому розничной торговле стало невыгодно продавать нефтепродукты, потому что на рынке цена выходит выше, чем установленные продажи через розничные сети.

Это все привело к тому, что во многих регионах России исчезли нефтепродукты даже на оптовых базах. Как следствие – появились очень большие проблемы с реализацией горючего. На сегодня его фактически невозможно купить,

– заметил Олег Пендзин.

Страшный дефицит особенно влияет на аграриев, которые теперь испытывают большие проблемы с обеспечением горючего на осенне-полевые работы.

"Это очень неприятно для россиян, но я бы не сказал, что это может быть катастрофой для их экономики. Думаю, что они уже активно выводят мощности по капитальным ремонтам", – отметил экономист.

Критической ситуации из-за этого в России не наступит. Однако сам факт стремительного поднятия цен на горючее, особенно ввиду доходов россиян, серьезно сказывается на благосостоянии населения. Сейчас цена на горючее – это гораздо больше, чем могут себе позволить россияне.

Олег Пендзин о причинах дефицита горючего в России: смотреть видео

Ситуация с горючим в России: что известно