Украине не хватает ракет ПВО, чтобы прикрыть отремонтированные энергообъекты, – ДТЭК

Россия беспощадно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за дефицита ракет ПВО наше государство не может прикрыть уже отремонтированные объекты.

Об этом заявил гендиректор ДТЭК. Дмитрий Сахарук отметил, что к сожалению, сейчас невозможно защитить восстановленные части.

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Украине не хватает ракет ПВО

Повсеместная нехватка критически важных ракет противовоздушной обороны препятствует способности защитить критическую инфраструктуру от российских ударов. Сахарук заметил, похоже, что на каждую ракету ПВО, которую мы сейчас имеем, у агрессора по 5 – 6 ракет.

Если прилетает 10 ракет, нужно минимум 12 ракет ПВО. Поэтому, даже если мы начнем восстанавливаться, начинать ремонтировать, сейчас невозможно защитить восстановленные части,

– подчеркнул гендиректор ДТЭК.

Аналитики ISW отметили, что кампания по воздушным ударам России по украинской энергосистеме уже наложила серьезные ограничения на мощности Украины по производству электроэнергии.

"Российские войска смогли использовать дефицит противовоздушной обороны, вызванный отсутствием систем противовоздушной обороны с Запада, чтобы максимально нанести ущерб энергетическим мощностям Украины в течение 2024 года", – отметили в Институте изучения войны.

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