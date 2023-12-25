Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Он отметил, что украинские военные используют другие типы и виды оружия, которое сейчас доступно, передает 24 Канал.
Интересно Украина может понести "безумные" потери, если США прекратит помощь, – СМИ
Штупун сказал, как ведут бои ВСУ в условиях дефицита снарядов
Александр Штупун отметил, что наши военные для противодействия оккупантам ужесточили использование FPV-дронов и дронов со сбросами, которые могут переносить на себе минометные мины.
В то же время, он отметил, что украинским военным не хватает снарядов именно советского образца, поскольку большинство артиллерии у нашего государства именно с тех пор.
Но сейчас работает артиллерия 155 миллиметров, то есть натовского образца,
– сказал Штупун.
Он подчеркнул, что артиллерия со 155 миллиметровым калибром намного более точна и позволяет выполнять те задачи, которые перед нашими военными стоят.
В ВСУ опровергли захват Марьинки россиянами
- Министр обороны России Сергей Шойгу рапортовал Путину, что российские войска якобы полностью захватили украинскую Марьинку в Донецкой области. Однако в Вооруженных Силах Украины опровергли эти пропагандистские нарративы.
- Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун отметил, что в самом городе продолжаются бои. Таким образом, россияне не контролируют полностью Марьинку.
- Штупун подчеркнул, что, несмотря на то, что город полностью уничтожен, наши защитники еще находятся в административных границах Марьинки. Поэтому говорить о полном захвате или взятии под контроль населенного пункта россиянами – не корректно.
- Следует отметить, что ранее Генштаб ВСУ в своем отчете отметил, что на Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Саму Марьинку, по данным Генштаба, враг обстрелял из минометов и артиллерии.