Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун. Он отметил, что украинские военные используют другие типы и виды оружия, которое сейчас доступно, передает 24 Канал.

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Штупун сказал, как ведут бои ВСУ в условиях дефицита снарядов

Александр Штупун отметил, что наши военные для противодействия оккупантам ужесточили использование FPV-дронов и дронов со сбросами, которые могут переносить на себе минометные мины.

В то же время, он отметил, что украинским военным не хватает снарядов именно советского образца, поскольку большинство артиллерии у нашего государства именно с тех пор.

Но сейчас работает артиллерия 155 миллиметров, то есть натовского образца,
– сказал Штупун.

Он подчеркнул, что артиллерия со 155 миллиметровым калибром намного более точна и позволяет выполнять те задачи, которые перед нашими военными стоят.

В ВСУ опровергли захват Марьинки россиянами

  • Министр обороны России Сергей Шойгу рапортовал Путину, что российские войска якобы полностью захватили украинскую Марьинку в Донецкой области. Однако в Вооруженных Силах Украины опровергли эти пропагандистские нарративы.
  • Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун отметил, что в самом городе продолжаются бои. Таким образом, россияне не контролируют полностью Марьинку.
  • Штупун подчеркнул, что, несмотря на то, что город полностью уничтожен, наши защитники еще находятся в административных границах Марьинки. Поэтому говорить о полном захвате или взятии под контроль населенного пункта россиянами – не корректно.
  • Следует отметить, что ранее Генштаб ВСУ в своем отчете отметил, что на Марьинском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области. Саму Марьинку, по данным Генштаба, враг обстрелял из минометов и артиллерии.