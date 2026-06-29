Об этом в эфире программы"Утро.LIVE" сообщил пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

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Как дефицит топлива в России влияет на ситуацию на фронте?

По словам Трегубова, больше всего проблемы с поставками топлива ощущаются на Южно-Слобожанском направлении. Кроме того, ситуация для российских войск ухудшается и на Лиманском направлении. Он пояснил, что причиной является эффективный огневой контроль украинских защитников над логистическими маршрутами противника.

Трегубов поясняет, что Лиманское направление снабжается через территорию Луганской области, однако украинские силы наносят точные удары по логистическим путям, из-за чего поставки не доходят до передовых позиций оккупантов.

В то же время в Кремле отрицают эффективность украинских ударов. Российский лидер Владимир Путин заявил, что атаки Украины по российской инфраструктуре якобы "не оказывают никакого влияния" на ситуацию на фронте и не меняют обстановку на линии боевого столкновения. Однако украинские военные подчеркивают, что системные удары по логистике, складам и топливной инфраструктуре противника затрудняют снабжение российских

Напомним, российские власти запускают импорт бензина и вводят новые регуляторные меры, чтобы сдержать топливный кризис и стабилизировать внутренний рынок. В частности, правительство снизило норму обязательной продажи бензина на бирже и ограничило колебания цен. Такие шаги свидетельствуют о росте дефицита топлива на фоне сокращения производства, падения объемов нефтепереработки и сезонного роста спроса.

Кроме того, в России резко обостряется топливный кризис из-за падения нефтепереработки до минимума за 21 год и дефицита бензина в регионах. Это уже привело к сбоям в работе общественного транспорта, АЗС и повышению цен в десятках областей.

Кризис охватил как минимум 69 регионов РФ, включая нефтедобывающие, а местные власти вводят ограничения на продажу топлива и даже режим повышенной готовности. Последствия ощущают на себе бизнес, агросектор и обычные граждане.