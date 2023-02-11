На это, в частности, указывает и более частое использование достаточно неточных ракет С-300. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Частое использование С-300

К сожалению, ракет такого типа у России еще много. Их используют преимущественно в прифронтовых городах для обстрелов критической инфраструктуры.

С-300 летят крайне неточно, но их, к сожалению, много у врага. Тысячи ракет,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Также спикер Воздушных сил подчеркнул, что обломки российских ракет также предоставляют Украине сведения о том, когда была изготовлена ракета, какие запчасти в ней, какие страны еще не соблюдают санкции и т.д.

Признаки дефицита

Однако такое частое использование неточных ракет указывает на то, что Россия экономит более опасные дальнобойные высокоточные ракеты. Например, такие, как "Калибр", Х-101, "Кинжал", "Искандер".

И те расстояния и промежутки времени от удара до удара начали расти, соответственно, и можно делать такие выводы,

– сказал Юрий Игнат.

Все эти вещи говорят о том, что есть определенный дефицит.

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