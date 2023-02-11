На це, зокрема, вказує й частіше використання доволі неточних ракет С-300. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.
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Часте використання С-300
На жаль, ракет такого типу у Росії ще багато. Їх використовують переважно в прифронтових містах для обстрілів критичної інфраструктури.
С-300 летять вкрай неточно, але їх є, на жаль, багато у ворога. Тисячі ракет,
– підкреслив Юрій Ігнат.
Також речник Повітряних сил наголосив, що уламки російських ракет також надають Україні відомості щодо того, коли була виготовлена ракета, які запчастини у ній, які країни ще не дотримуються санкцій тощо.
Ознаки дефіциту
Однак таке часте використання неточних ракет вказує на те, що Росія заощаджує більш небезпечні далекобійні високоточні ракети. Наприклад, такі як "Калібр", Х-101, "Кинжал", "Іскандер".
І ті відстані та проміжки часу від удару до удару почали зростати, відповідно, і можна робити от такі висновки,
– сказав Юрій Ігнат.
Ці всі речі говорять про те, що є певний дефіцит.
Масована ракетна атака 10 лютого: коротко
- Масована ракетна атака у п'ятницю, 10 лютого, стала 14-ю з осені 2022 року. Під час неї окупанти випустили понад 70 крилатих ракет.
- За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, у небі України військовим вдалося знищити десятки російських ракет.
- Особливістю цього обстрілу було й те, що це була перша масована атака України ракетами С-300.
- Цікаво, що російські ракети у цей день були не лише у повітряному просторі України. Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, вони також перетнули Молдову та Румунію, яка є країною-членом НАТО.