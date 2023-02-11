На це, зокрема, вказує й частіше використання доволі неточних ракет С-300. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Часте використання С-300

На жаль, ракет такого типу у Росії ще багато. Їх використовують переважно в прифронтових містах для обстрілів критичної інфраструктури.

С-300 летять вкрай неточно, але їх є, на жаль, багато у ворога. Тисячі ракет,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Також речник Повітряних сил наголосив, що уламки російських ракет також надають Україні відомості щодо того, коли була виготовлена ракета, які запчастини у ній, які країни ще не дотримуються санкцій тощо.

Ознаки дефіциту

Однак таке часте використання неточних ракет вказує на те, що Росія заощаджує більш небезпечні далекобійні високоточні ракети. Наприклад, такі як "Калібр", Х-101, "Кинжал", "Іскандер".

І ті відстані та проміжки часу від удару до удару почали зростати, відповідно, і можна робити от такі висновки,

– сказав Юрій Ігнат.

Ці всі речі говорять про те, що є певний дефіцит.

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