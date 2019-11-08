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      Дефицит кадров в Генеральной прокуратуре: хотят привлечь людей без прокурорского прошлого

      33 Читати новину українською
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / censor.net.ua

      Генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о том, что в Украине действительно есть дефицит кадров и на многие должности они проводят по несколько ротаций, обсуждают возможных кандидатов на определенные региональные прокуратуры. Хотя они все равно потом будут проходить аттестацию в регионах.

      Все потому, что на некоторые регионы очень трудно найти людей. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в программе "Что это было?".

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      Он также рассказал, что в Генеральной прокуратуре хотят сейчас параллельно с аттестацией объявить конкурсный отбор примерно на 100 должностей в органы прокуратуры.

      Это должны быть люди, у которых нет прокурорского опыта, чтобы это были "новые лица", которые смогут начать прокурорскую карьеру с низших ступеней, но не имеющих прокурорского опыта,
      – пояснил Рябошапка.

      "Они должны быть представителями юридических профессий, иметь юридический опыт и соответственно быть добродетельными. Могут быть адвокаты, бывшие судьи или те, кто занимался другой юридической профессией. Чтобы разбавить прокурорскую среду людьми, которые не знают, что это такое", – добавил Генеральный прокурор .

      Коротко об истории вопроса реформы ГПУ​• 29 августа Юрий Луценко написал заявление об увольнении и Рада уволила его.
      • В тот же день генпрокурором стал на тот момент заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка.
      • И в тот же день, 29 августа, президент Зеленский внес в Раду законопроект о первоочередных мерах по реформированию прокуратуры
      • Зеленский предложил ликвидировать военную прокуратуру, в общем уменьшения штат прокуратуры и ряд других изменений.
      • 19 сентября Верховная Рада приняла этот закон 259 голосами.
      • Закон, к слову, предусматривает, что все прокуроры, которые хотят и дальше работать в системе прокуратуры, должны пройти аттестацию.
      Конечная цель реформы, говорят в ГПУ – это "создание эффективной независимой прокуратуры, которой доверяет общество".

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Руслан Рябошапка
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