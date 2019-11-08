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      Дефіцит кадрів у Генеральній прокуратурі: чому хочуть долучити людей без прокурорського минулого

      496 Читать новость на русском
      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / censor.net.ua

      Генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив про те, що в Україні дійсно є дефіцит кадрів і на багато посад вони проводять по декілька ротацій та обговорюють можливих кандидатів на певні регіональні прокуратури. Хоч вони все одно потім проходитимуть атестацію в регіонах.

      Усе через те, що на деякі регіони дуже важко знайти людей. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у програмі "Що це було?".

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      Він також розповів, що у Генеральній прокуратурі хочуть зараз паралельно з атестацією оголосити конкурсний добір приблизно на 100 посад у органи прокуратури.

      Це мають бути люди, в яких немає прокурорського досвіду, аби це були "нові обличчя", які зможуть почати прокурорську кар’єру з нижчих сходинок, але, які не мають прокурорського досвіду,
      – пояснив Рябошапка.

      "Вони повинні бути представниками юридичних професій, мати юридичний досвід й відповідно бути доброчесними. Можуть бути адвокати, колишні судді або ті, хто займався іншою юридичною професією. Щоби розбавити прокурорське середовище людьми, які не знають, що це таке", – додав Генеральний прокурор.

      Коротко про історію питання реформи ГПУ• 29 серпня Юрій Луценко написав заяву про звільнення і Рада звільнила його.
      • Того ж дня Генпрокурором став на ту мить заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.
      • І того ж дня, 29 серпня/, президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт про першочергові заходи із реформування прокуратури
      • Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, загалом зменшення штат прокуратури та низку інших змін.
      • 19 вересня Верховна Рада прийняла цей закон 259 голосами.
      • Закон, до слова, передбачає, що всі прокурори, які бажають і надалі працювати в системі прокуратури, повинні пройти атестацію.
      Кінцева мета реформи, кажуть у ГПУ, – це "створення ефективної незалежної прокуратури, якій довіряє суспільство".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики ГПУ Руслан Рябошапка
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