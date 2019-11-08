Дефіцит кадрів у Генеральній прокуратурі: чому хочуть долучити людей без прокурорського минулого

Генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив про те, що в Україні дійсно є дефіцит кадрів і на багато посад вони проводять по декілька ротацій та обговорюють можливих кандидатів на певні регіональні прокуратури. Хоч вони все одно потім проходитимуть атестацію в регіонах.

Усе через те, що на деякі регіони дуже важко знайти людей. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Рябошапка у програмі "Що це було?".

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Він також розповів, що у Генеральній прокуратурі хочуть зараз паралельно з атестацією оголосити конкурсний добір приблизно на 100 посад у органи прокуратури.

Це мають бути люди, в яких немає прокурорського досвіду, аби це були "нові обличчя", які зможуть почати прокурорську кар’єру з нижчих сходинок, але, які не мають прокурорського досвіду,

– пояснив Рябошапка.

"Вони повинні бути представниками юридичних професій, мати юридичний досвід й відповідно бути доброчесними. Можуть бути адвокати, колишні судді або ті, хто займався іншою юридичною професією. Щоби розбавити прокурорське середовище людьми, які не знають, що це таке", – додав Генеральний прокурор.

Коротко про історію питання реформи ГПУ• 29 серпня Юрій Луценко написав заяву про звільнення і Рада звільнила його.

• Того ж дня Генпрокурором став на ту мить заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.

• І того ж дня, 29 серпня/, президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт про першочергові заходи із реформування прокуратури

• Зеленський запропонував ліквідувати військову прокуратуру, загалом зменшення штат прокуратури та низку інших змін.

• 19 вересня Верховна Рада прийняла цей закон 259 голосами.

• Закон, до слова, передбачає, що всі прокурори, які бажають і надалі працювати в системі прокуратури, повинні пройти атестацію.

Кінцева мета реформи, кажуть у ГПУ, – це "створення ефективної незалежної прокуратури, якій довіряє суспільство".