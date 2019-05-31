Дефолт в Украине: что думают об этом в команде Зеленского
Объявление дефолта в Украине не является хорошим путем для государства. Кроме того, команда президента Владимира Зеленского не допустит, чтобы Украина объявила о неспособности выполнить свои долговые обязательства.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире "Право на власть", комментируя идею бизнесмена Игоря Коломойского об объявлении дефолта в стране.
Читайте также: Дефолт и "конец света": что надо знать, чтобы не паниковать
Чиновник подчеркнул, что не является сторонником такого сценария, и это "мнение отдельного бизнесмена".
Государство и государственные органы придерживаются иной позиции. Мы действуем в интересах граждан. Финансовую стабильность достигали большими усилиями, ее надо беречь. Дефолт может только навредить,
– подчеркнул Данилюк.
Секретарь СНБО призвал не вредить достигнутой финансовой стабильности, а наоборот – поддерживать и развивать позитивные сдвиги.
Кроме того, Данилюк добавил, что сейчас у власти профессиональная команда, которая не допустит, чтобы дефолт состоялся в Украине.
Что такое дефолт?
Этот термин характеризует неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и другие условия договора займа. В частности, говорится о неспособности выплатить свои долги или платежи. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т. е. он в определенной степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.
Чем Украине грозит объявление дефолта
Что говорил Коломойский о дефолте? Один из самых известных олигархов Игорь Коломойский заявил, что хочет, чтобы президент Зеленский объявил дефолт в Украине. Он убежден, что наше государство должно поступить так, как в свое время Аргентина или Греция.
"Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризировали", – добавил он.
Выбор редакции
-
Свидетели шаурмы: Евгений Клопотенко потроллил звезд и предложил название своей партиисегодня , 14:31
-
Цензура, ложь и пикантные детали: нардепы прокомментировали стенограмму встречи с Зеленскимсегодня , 14:14
-
"Заря" официально осталась без главного тренера: названа возможная заменасегодня , 13:59