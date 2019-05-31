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      Дефолт в Украине: что думают об этом в команде Зеленского

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      Дефолт в Украине 2019: команда Зеленского о возможном дефолте
      Данилюк прокомментировал идею объявления дефолта в Украине / ucga.com.ua

      Объявление дефолта в Украине не является хорошим путем для государства. Кроме того, команда президента Владимира Зеленского не допустит, чтобы Украина объявила о неспособности выполнить свои долговые обязательства.

      Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире "Право на власть", комментируя идею бизнесмена Игоря Коломойского об объявлении дефолта в стране.

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      Чиновник подчеркнул, что не является сторонником такого сценария, и это "мнение отдельного бизнесмена".

      Государство и государственные органы придерживаются иной позиции. Мы действуем в интересах граждан. Финансовую стабильность достигали большими усилиями, ее надо беречь. Дефолт может только навредить,
      – подчеркнул Данилюк.

      Секретарь СНБО призвал не вредить достигнутой финансовой стабильности, а наоборот – поддерживать и развивать позитивные сдвиги.

      Кроме того, Данилюк добавил, что сейчас у власти профессиональная команда, которая не допустит, чтобы дефолт состоялся в Украине.

      Что такое дефолт?
      Этот термин характеризует неспособность юридического лица или государства полностью или частично выполнить свои долговые обязательства и другие условия договора займа. В частности, говорится о неспособности выплатить свои долги или платежи. Этим термином обозначают любые виды отказа от долговых обязательств (т. е. он в определенной степени является синонимом понятия "банкротство"), но, как правило, его используют более узко, имея в виду отказ центрального правительства или муниципальных властей от своих долгов.

      дефолт

      Чем Украине грозит объявление дефолта

      Что говорил Коломойский о дефолте? Один из самых известных олигархов Игорь Коломойский заявил, что хочет, чтобы президент Зеленский объявил дефолт в Украине. Он убежден, что наше государство должно поступить так, как в свое время Аргентина или Греция.

      "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И ничего, реструктуризировали", – добавил он.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики СНБО Александр Данилюк Игорь Коломойский Финансы Дефолт Дефолт в Украине
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