В некоторых направлениях ВСУ осуществляют контрнаступление, – Генштаб

Украинские защитники продолжают бороться, чтобы освободить наши города от оккупантов. Захватчики не перестают сдаваться в плен или убегать, оставляя на украинской земле вооружение и технику.

Не только вооруженные подразделения украинских военных наносят врагу потери боевыми действиями. Большой вклад вносят обычные невооруженные люди, показывая оркам свою гражданскую позицию, а также нанося им психологическое поражение.

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ВСУ контратакуют

Вооруженные силы Украины продолжают держать определенные рубежи по всем направлениям, а на отдельных – контратакуют и заставляют противника отступать с потерями, нарушают тыловые коммуникации и наносят сокрушительные удары,

– говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, в ведомстве отметили, что пока не могут рассказать обо всех успехах украинских защитников, чтобы не сорвать планы. Однако там пообещали, что в свое время все будет известно.

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