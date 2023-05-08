Речь идет о религиозной пропаганде российской православной церкви через деятельность УПЦ МП в Украине. В опросе также заметили, что отношение к Майдану связано с интерпретацией деятельности УПЦ МП.

Смотрите также От оплота "русского мира" на Западе до ключа единения: какова судьба Почаевской Лавры

Считают ли украинцы, что деятельность УПЦ МП повлияла на вторжение России

По состоянию на март 2023 года более 50% в каждом регионе считали деятельность этой структуры (УПЦ МП – 24 Канал) фактором, способствовавшим российскому вторжению, тогда как до 18% в зависимости от региона не соглашались с этим,

– обнаружил опрос.

Согласно результатам исследования, ориентировочно 40% опрошенных на территории всей Украины соглашались с тем, что деятельность Украинской православной церкви московского патриархата способствовала российской агрессии.



Содействовала ли российской агрессии деятельность УПЦ МП

В то же время больше людей соглашались с тем, что деятельность УПЦ МП способствовала российской агрессии – на Западе Украины – более 60%. В других регионах:

35% – в Центре страны;

31% – на Востоке;

27% – на Юге.

Вместо тех, кто не согласен с этим утверждением, очень мало как на территории всей страны, так и в разных регионах – всего ориентировочно 4 – 5%.

Кроме того, большинство людей, которые поддерживали Революцию Достоинства (76%), соглашались с тем, что деятельность УПЦ МП способствовала российской агрессии. Ориентировочно половина опрошенных, не поддерживавших Майдан, толерантно относятся к деятельности Украинской православной церкви московского патриархата.

Справка. Опрос был проведен 23 – 30 марта 2023 года. Финансирование осуществлялось благодаря пожертвованиям в рамках проекта Sustainability4Ukraine методом личного интервью во всех областях, кроме оккупированной территории и районов боевых действий. Опросили 2017 граждан в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки – не превышает 2,3%.

Заметьте УПЦ МП до сих пор подчинена Кириллу и Русской православной церкви, – Госэтнополитики

Онуфрия отправляли на "нары" и на обмен

Люди заметили митрополита УПЦ МП Онуфрия 6 мая возле Киево-Печерской Лавры. Когда он выходил с территории монастыря, жители не сдерживались. Ему скандировали:

"Онуфрия на обмен!";

"Онуфрия на нары".

Пока настоятель УПЦ МП садился в машину, его кроме попов сопровождали мужчины спортивного телосложения.

Как Онуфрия из Лавры провожали: смотрите видео