Речь идет о религиозной пропаганде российской православной церкви через деятельность УПЦ МП в Украине. В опросе также заметили, что отношение к Майдану связано с интерпретацией деятельности УПЦ МП.
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Считают ли украинцы, что деятельность УПЦ МП повлияла на вторжение России
По состоянию на март 2023 года более 50% в каждом регионе считали деятельность этой структуры (УПЦ МП – 24 Канал) фактором, способствовавшим российскому вторжению, тогда как до 18% в зависимости от региона не соглашались с этим,
– обнаружил опрос.
Согласно результатам исследования, ориентировочно 40% опрошенных на территории всей Украины соглашались с тем, что деятельность Украинской православной церкви московского патриархата способствовала российской агрессии.
Содействовала ли российской агрессии деятельность УПЦ МП
В то же время больше людей соглашались с тем, что деятельность УПЦ МП способствовала российской агрессии – на Западе Украины – более 60%. В других регионах:
- 35% – в Центре страны;
- 31% – на Востоке;
- 27% – на Юге.
Вместо тех, кто не согласен с этим утверждением, очень мало как на территории всей страны, так и в разных регионах – всего ориентировочно 4 – 5%.
Кроме того, большинство людей, которые поддерживали Революцию Достоинства (76%), соглашались с тем, что деятельность УПЦ МП способствовала российской агрессии. Ориентировочно половина опрошенных, не поддерживавших Майдан, толерантно относятся к деятельности Украинской православной церкви московского патриархата.
Заметьте УПЦ МП до сих пор подчинена Кириллу и Русской православной церкви, – Госэтнополитики
Онуфрия отправляли на "нары" и на обмен
Люди заметили митрополита УПЦ МП Онуфрия 6 мая возле Киево-Печерской Лавры. Когда он выходил с территории монастыря, жители не сдерживались. Ему скандировали:
- "Онуфрия на обмен!";
- "Онуфрия на нары".
Пока настоятель УПЦ МП садился в машину, его кроме попов сопровождали мужчины спортивного телосложения.
Как Онуфрия из Лавры провожали: смотрите видео