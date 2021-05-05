Сергей Дейнеко рассказал, как украинские пограничники общаются с российскими. По его словам, правоохранители общаются только на уровне пограничных представителей.

Детали от Дейнеко

На уровне центрального аппарата общения с россиянами вообще нет. Об этом глава Государственной пограничной службы заявил в интервью.

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Осталось общение только на уровне командиров пограничных отрядов. Им необходимо обмениваться информацией, но без проведения личных встреч. Они происходят только в исключительных случаях,

– заявил Дейнеко.

По его словам, такой случай был в декабре прошлого 2020 года на Сумском участке. Тогда Россия пыталась обвинить Украину в переправке вооруженной группы лиц на российскую территорию.

"Вроде бы один из них был ликвидирован. Мы понимаем, что там готовилась провокация. Я считаю, что Украине удалось защитить себя от той провокации. Мы тогда провели ряд пограничных встреч и доказали россиянам, что ничего не было", – рассказал чиновник.

Он добавил, что в этом украинским пограничникам помогло то, что там был инженерно оборудованный участок границы. То есть на месте был противотранспортный ров. "Мы показали россиянам, что следы отсутствуют и нарушения не происходило", – вспомнил глава Госпогранслужбы.

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