Вблизи границы с Россией обнаружили пакеты с контрабандными парашютами
Украинские пограничники обнаружили пакеты с 4 парашютами вблизи границы с Россией. Это произошло после того, как они зафиксировали перемещение неизвестных лиц с обеих сторон государственной границы.
Источник:МВД Украины
Трое из них двигались неподалеку от территории России. В то же время один человек находился на украинской территории.
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Как действовали пограничники
На указанное направление отправилась группа реагирования одного из подразделений охраны. Пограничники обнаружили 4 сумки, которые находились неподалеку от границы в камышах.
После этого правоохранители нашли там парашюты. Их уже передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.
Пограничники обнаружили неизвестные пакеты / Фото МВД Украины
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Сейчас по делу начали досудебное расследование за нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
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