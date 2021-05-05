Украинские пограничники обнаружили пакеты с 4 парашютами вблизи границы с Россией. Это произошло после того, как они зафиксировали перемещение неизвестных лиц с обеих сторон государственной границы.

Трое из них двигались неподалеку от территории России. В то же время один человек находился на украинской территории.

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Как действовали пограничники

На указанное направление отправилась группа реагирования одного из подразделений охраны. Пограничники обнаружили 4 сумки, которые находились неподалеку от границы в камышах.

После этого правоохранители нашли там парашюты. Их уже передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов.



Пограничники обнаружили неизвестные пакеты / Фото МВД Украины

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