Поблизу кордону з Росією виявили пакети з контрабандними парашутами
Українські прикордонники виявили пакети з 4 парашутами поблизу кордону з Росією. Це сталося після того, як вони зафіксували переміщення невідомих осіб з обох боків державного кордону.
Джерело:МВС України
Троє з них рухалися неподалік території Росії. Водночас одна особа перебувала на українській території.
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Як діяли прикордонники
На зазначений напрямок відправилась група реагування одного з підрозділів охорони. Прикордонники виявили 4 сумки, які перебували неподалік від кордону в очереті.
Після цього правоохоронці знайшли там парашути. Їх вже передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.
Прикордонники виявили невідомі пакети / Фото МВС України
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Наразі у справі почали досудове розслідування через порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.
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