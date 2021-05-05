Сергій Дейнеко розповів, як українські прикордонники комунікують з російськими. За його словами, правоохоронці спілкуються лише на рівні прикордонних представників.

Деталі від Дейнеко

На рівні центрального апарату спілкування з росіянами взагалі немає. Про це глава Державної прикордонної служби заявив у інтерв'ю.

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Залишилось спілкування лише на рівні командирів прикордонних загонів. Їм необхідно обмінюватись інформацією, але без проведення особистих зустрічей. Вони відбуваються лише у виключних випадках,

– заявив Дейнеко.

За його словами, такий випадок був в грудні минулого 2020 року на Сумській ділянці. Тоді Росія намагалась звинуватити Україну в переправленні озброєної групи осіб на російську територію.

"Начебто один з них був ліквідований. Ми розуміємо, що там готувалась провокація. Я вважаю, що Україні вдалось захистити себе від тієї провокації. Ми тоді провели низку прикордонних зустрічей і доказали росіянам, що нічого не було", – розповів чиновник.

Він додав, що у цьому українським прикордонникам допомогло те, що там була інженерно обладнана ділянка кордону. Тобто на місці був протитранспортний рів. "Ми показали росіянам, що сліди відсутні і порушення не відбувалося", – пригадав глава Держприкордонслужби.

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