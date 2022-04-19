Действие санкций ЕС: в Греции задержаны два российских танкера

Власти Греции задержали два российских танкера PEGAS и VF ТАНКЕР 2 из-за нарушения санкций ЕС против России.

Такую информацию сообщили на сайте для отслеживания судов FleetMon.

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Приказ о запрете выходить в море был издан греческими органами в рамках санкций, введенных против России Европейским Союзом в ответ на ее вторжение в Украину.

PEGAS

Задержанный танкер PEGAS / фото FleetMon

По предварительным данным, PEGAS направлялся в Пелопоннес, где должен был перегрузить нефть на другой танкер. Однако во время путешествия судно получило механическую неисправность и уже 14 апреля было отбуксировано под сопровождением греческого буксира в залив Каристос.

Что известно о танкере PEGAS

Россия приобрела танкер в 2020 году. Имя судна менялось уже дважды за последние два года. В 2020 – 2021 танкер назывался PERUN, а уже с июня 2021 плавал под именем PEGAS. Известно, что судно отплыло из Мраморноморского региона Турции в начале апреля.

Отмечается, что на борту судна было 19 моряков.

VF ТАНКЕР 2

Российский танкер VF ТАНКЕР 2 в Греции / фото Vessel Finder

В воскресенье, 17 апреля, танкер отправился из Пирея (город в Греции) и направлялся в порт на Кавказе (Россия). Однако по неизвестным причинам был вынужден прервать поездку и отплыть в залив Каристоса.

Оба танкера задержаны из-за запрета Европейского Союза всем российским кораблям заходить в порты ЕС и даже во внутренние воды. Местные власти Греции ожидают указаний от Союза для дальнейших действий с задержанными судами.

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