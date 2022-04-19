Таку інформацію повідомили на сайті для відстежування суден FleetMon.

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Наказ про заборону виходити в море було видано грецькими органами в межах санкцій, запроваджених проти Росії Європейським Союзом у відповідь на її вторгнення до України.

PEGAS

Затриманий танкер PEGAS / фото FleetMon

За попередніми даними PEGAS прямував до Пелопоннесу, де він мав перевантажити нафту на інший танкер. Проте під час подорожі судно отримало механічну несправність і вже 14 квітня було відбуксировано під супроводом грецького буксира до затоки Карістос.

Що відомо про танкер PEGAS

Росія придбала танкер у 2020 році. Ім'я судна мінялося вже двічі за останні два роки. У 2020 – 2021 танкер називався PERUN, а вже з червня 2021 року плавав під іменем PEGAS. Відомо, що судно відпливло з Мармуровського регіону Туреччини на початку квітня.

Зазначається, що на борту судна було 19 моряків.

VF ТАНКЕР 2

Російський танкер VF ТАНКЕР 2 у Греції / фото Vessel Finder

У неділю, 17 квітня, танкер вирушив з Пірею (місто у Греції) та прямував до порту на Кавказі (Росія). Проте з невідомих причин був змушений перервати поїздку та відпливти в затоку Карістос.

Обидва танкери затримані через заборону Європейського Союзу всім російським кораблям заходити в порти ЄС і навіть у внутрішні води. Місцева влада Греції чекає вказівок від Союзу для подальших дії із затриманими суднами.

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