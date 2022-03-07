Действия артиллерии Николаева и защитников Харькова и Луганщины войдут в учебники, – Резников

Российские оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак. Их хотят направить прежде всего на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

Однако наши защитники героически отстаивают свою землю. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

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ВСУ показывают высокое мастерство

По его словам, украинские военные на всех направлениях обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая российских захватчиков.

Действия наших артиллеристов на Николаевщине войдут в учебники, как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганщины,

– сказал он.

Он также отметил, что Украина работает на получение помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Однако уверенности в неотвратимости нашей победы добавляют не произнесенные обещания, а украинские воздушные силы.

Часть публикации Резникова в фейсбуке:

Наши воины на всех направлениях обороны демонстрируют высокое мастерство, уничтожая росийских захватчиков. Действия наших артиллеристов на Николаевщине войдут в учебники, как и контратаки украинских защитников Харькова и Луганщины.

Мы работаем над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров. Но уверенности в неотвратимости нашей победы добавляют не произнесенные обещания, а украинские воздушные силы. И отдельные менеджеры Укрпочты, которые сбивают самолеты с российскими военными преступниками.

В казацкие времена наши предки пахали землю, держа под рукой саблю и мушкет. Сегодня некоторые села во время посевной могут вооружить трофеями механизированный батальон с усиленными танковыми ротами.

Война – это горе, которое принесла к нам Россия. Принесла в дома всего мира. Мы каждый день теряем наших людей. Помним КАЖДОГО и отомстим за всех. Наше самое большое преимущество над врагом – в сплоченности украинского общества.

В России не понимают, что такое самоорганизация и что такое настоящее доверие между властью и Гражданами. Они десятилетиями уничтожали свободу и достоинство людей, чтобы получить покорное население.

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