Однак наші захисники героїчно відстоюють свою землю. На цьому наголосив міністр оборони Олексій Резніков.

Важливо ЗСУ здійснили кілька успішних контратак на Луганському напряму: 40 загиблих окупантів

ЗСУ показують високу майстерність

За його словами, українські військові на усіх напрямках оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників.

Дії наших артилеристів на Миколаївщині увійдуть до підручників, як і контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини,

– сказав він.

Він також зауважив, що Україна працює над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів. Однак впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні сили.

Частина публікації Резнікова у фейсбуці:

Наші воїни на усіх напрямках оборони демонструють високу майстерність, знищуючи російських загарбників. Дії наших артилеристів на Миколаївщині увійдуть до підручників, як і контратаки українських оборонців Харкова та Луганщини.

Ми працюємо над отриманням допомоги у сфері ППО та ПРО від партнерів. Але впевненості у невідворотності нашої перемоги додають не виголошені обіцянки, а українські Повітряні сили. Та окремі менеджери Укрпошти, які збивають літаки з російськими військовими злочинцями.

У козацьку добу наші предки орали землю, тримаючи під рукою шаблю та мушкет. Сьогодні деякі села під час посівної можуть озброїти трофеями механізований батальйон з посиленими танковими ротами.

Війна – це горе, яке принесла до нас Росія. Принесла в домівки всього світу. Ми кожного дня втрачаємо наших людей. Пам'ятаємо кожного і помстимося за усіх. Наша найбільша перевага над ворогом – у згуртованості українського суспільства.

У Росії не розуміють, що таке самоорганізація і що таке справжня довіра між владою і Громадянами. Вони десятиліттями знищували свободу і гідність людей, щоб отримати покірне населення.

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