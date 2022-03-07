Крім того, росіяни втратили 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи.

Важливо Ворог намагається перегрупуватись, щоб наступати на Сєвєродонецьк

Гайдай додав, що у Сєвєродонецьку без газу залишаються прилеглі селища та 60 багатоповерхівок і приватних будинків міста, без електрики – 13 кварталів нових районів міста та селища.

Нагадаємо, що 4 березня ЗСУ пішли у контрнаступ під Харковом. Вони зайняли позиції біля кордону, відсунувши ворога в Сумському напрямку.



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