Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что Курщина – это меньше, чем 1% всей территории России.

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Потеря Курщины для России

Свитан отметил, что россияне понимают, чтобы Украина овладела Курской областью полностью, ей нужна полумиллионная армия, которой сейчас просто нет. С точки зрения логики они готовы не отдать ее, а подождать. Даже имея в виду, что СОУ сейчас максимально усилятся, то все равно будут контролировать только левый берег Сейма.

Они с этим смирились и начали отстраивать на правом берегу Сейма определенные фортификационные оборонительные сооружения. Они уже готовы левый берег Сейма отдать. Никакое информационное давление, никакое давление населения Кремлем никак не воспринимаются. Наше движение проходит там по 2 задачам: обеспечение безопасности Сумщины и сковывание вражеских сил,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Выполнение задач на Сумщине

По словам военного эксперта, обе задачи уже выполнены. СОУ сковали там 40 – 50 тысяч российских войск. Они не появились на Покровском направлении. Сумское направление по земле прикрыто. Сейчас СОУ делают все возможное, чтобы прикрыть еще и от воздушных атак, в том числе из-за уничтожения ЗРК.

"Поскольку россияне угощают, отдают левый берег Сейма, то можно угоститься. Действия наших бригад направлены на выход к Сейму в Глушковском районе. К тому же наши войска на северной границе этого вклинения в направлении Курска и Курчатова дальше продвигаются. К тому же мы сейчас находимся на высотах", – отметил летчик-инструктор.