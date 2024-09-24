Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному військовому зведенні на 24 Каналі розповів, що Курщина – це менше, ніж 1% усієї території Росії.

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Втрата Курщини для Росії

Світан зазначив, що росіяни розуміють, аби Україна оволоділа Курською областю повністю, їй потрібна пів мільйона армія, якої нині просто немає. З точки зору логіки вони готові не віддати її, а почекати. Навіть маючи на увазі, що СОУ зараз максимально посиляться, то все одно контролюватимуть лише лівий берег Сейму.

Вони з цим змирились і почали відбудовувати на правому березі Сейму певні фортифікаційні оборонні споруди. Вони вже готові лівий берег Сейму віддати. Ніякий інформаційний тиск, ніякий тиск населення Кремлем ніяк не сприймаються. Наш рух проходить там за 2 завданнями: забезпечення безпеки Сумщини та сковування ворожих сил,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Виконання завдань на Сумщині

За словами військового експерта, обидва завдання вже виконані. СОУ скували там 40 – 50 тисяч російських військ. Вони не з'явились на Покровському напрямку. Сумський напрямок по землі прикритий. Зараз СОУ роблять усе можливе, щоб прикрити ще й від повітряних атак, у тому числі через знищення ЗРК.

"Оскільки росіяни пригощають, віддають лівий берег Сейму, то можна пригоститися. Дії наших бригад спрямовані на вихід до Сейму в Глушковському районі. До того ж наші війська на північній межі цього вклинення в напрямку до Курська та Курчатова далі просуваються. До того ж ми зараз перебуваємо на висотах", – наголосив льотчик-інструктор.