Действия Трампа угрожают мировой экономике, – глава МВФ

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард сообщила, что пошлины и тарифы, которые вводят США по инициативе президента Дональда Трампа, могут плохо влиять на развитие мировой экономики.

Об этом она рассказала во время встречи с министрами финансов и главами центральных банков стран G-20 в Буэнос-Айресе, сообщает City A.M.

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По ее словам, пошлины и тарифы могут снизить глобальный ВВП на 0,5%.

Напомним, недавно Вашингтон ввел новые тарифы на алюминий и сталь для иностранных поставщиков – в частности для Канады, Мексики и некоторых стран ЕС. В ответ Евросоюз ввел новые пошлины на некоторые товары из США. А впоследствии то же самое в отношении США сделала и Канада.