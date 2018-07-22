Трамп обязан обнародовать содержание личных переговоров с Путиным, – экс-директор ЦРУ

Президент США Дональд Трамп обязан обнародовать содержание переговоров "тет-а-тет" с президентом России во время саммита в Хельсинки.

Об этом заявил в интервью телеканалу "Фокс-ньюс" бывший директор ЦРУ Леон Панетта, передает Интерфакс-Украина.

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Президент США впервые встречается с российским лидером Владимиром Путиным, а Россия не является нашим другом. Если у них произошла такого рода встреча, то я считаю, что президент обязан рассказать американскому народу о том, что обсуждалось на ней,

– сказал Панетта.

Также, как сообщает телеканал, во время разговора Путин заверил Трампа, что в предстоящие в ноябре промежуточные выборі в Конгресс США не будет никакого вмешательства России.

Отметим, накануне газета "Вашингтон пост" написала, что перед встречей с Путиным, Трампу было предоставлено около 100 страниц материалов, которые имели целью помочь Трампу выработать жесткую позицию в отношении России, но он решил действовать на свое усмотрение.

Напомним, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам глава Кремля в частности рассказал, что позиция американского лидера остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.

Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Подчеркивалось, что пока российский лидер не захотел обнародовать план, чтобы американский коллега смог лучше его рассмотреть.