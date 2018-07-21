Трамп резко ответил "фейковым СМИ" за критику относительно его обращения с Путиным
Президент США Дональд Трамп считает, что его позиция в отношении хозяина Кремля Владимира Путина во время их последней встречи является скорее дипломатией, а не мягкостью.
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.
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"Меня резко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добрым к президенту Путину. В былые времена это называли дипломатией. Если бы я был резким и жестким, меня бы критиковали за излишнюю жесткость", – подчеркнул политик.
Кроме того, он вспомнил реакцию СМИ на его поведение во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Помните, как они говорили, что я вел себя очень жестко с председателем Ким Чен Ыном? Лицемеры!" – возмущенно добавил Трамп.
Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.