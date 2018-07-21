Трамп резко ответил "фейковым СМИ" за критику относительно его обращения с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что его позиция в отношении хозяина Кремля Владимира Путина во время их последней встречи является скорее дипломатией, а не мягкостью.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Читайте также: Трамп пригласил Путина в США, – Белый дом

"Меня резко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добрым к президенту Путину. В былые времена это называли дипломатией. Если бы я был резким и жестким, меня бы критиковали за излишнюю жесткость", – подчеркнул политик.

Кроме того, он вспомнил реакцию СМИ на его поведение во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Помните, как они говорили, что я вел себя очень жестко с председателем Ким Чен Ыном? Лицемеры!" – возмущенно добавил Трамп.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 July 2018