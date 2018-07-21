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00:40, 14 июля
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Трамп резко ответил "фейковым СМИ" за критику относительно его обращения с Путиным

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Трамп обвинил некоторые СМИ в лицемерии
Трамп обвинил некоторые СМИ в лицемерии / Getty Images

Президент США Дональд Трамп считает, что его позиция в отношении хозяина Кремля Владимира Путина во время их последней встречи является скорее дипломатией, а не мягкостью.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

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"Меня резко критиковали фейковые СМИ за то, что я был слишком добрым к президенту Путину. В былые времена это называли дипломатией. Если бы я был резким и жестким, меня бы критиковали за излишнюю жесткость", – подчеркнул политик.

Кроме того, он вспомнил реакцию СМИ на его поведение во время переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Помните, как они говорили, что я вел себя очень жестко с председателем Ким Чен Ыном? Лицемеры!" – возмущенно добавил Трамп.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Новости США Новости России Владимир Путин СМИ журналисты
Источник: 24 канал
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