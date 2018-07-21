Трамп різко відповів "фейковим ЗМІ" за критику щодо його поводження з Путіним

Президент США Дональд Трамп вважає, що його позиція до господаря Кремля Володимира Путіна під час їхньої останньої зустрічі є радше дипломатією, а не м'якістю.

Про це очільник Білого дому написав у своєму Twitter.

Читайте також: Трамп запросив Путіна до США, – Білий дім

"Мене різко критикували фейкові ЗМІ за те, що я був занадто добрим до президента Путіна. У минулі часи це називали дипломатією. Якщо б я був різким і жорстким, мене критикували за зайву жорсткість", – підкреслив політик.

Крім того, він пригадав реакцію ЗМІ на його поведінку під час перемовин з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Пам'ятаєте, як вони говорили, що я поводився дуже жорстко з головою Кім Чен Ином? Лицеміри!" – обурено додав Трамп.

I got severely criticized by the Fake News Media for being too nice to President Putin. In the Old Days they would call it Diplomacy. If I was loud & vicious, I would have been criticized for being too tough. Remember when they said I was too tough with Chairman Kim? Hypocrites! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 July 2018