11:18
21 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
24°C 18°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    24°C 17°C
  • вівторок
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Макаронна фабрика росіян. Кістка від Путіна
Вєсті Кремля
20:58, 20 липня
Вєсті.UA. Біда червоного Петі. Поповнення ТОП-блогерів
Вєсті.UA
19:22, 20 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Трамп різко відповів "фейковим ЗМІ" за критику щодо його поводження з Путіним

468 Читать новость на русском
Трамп звинуватив деякі ЗМІ у лицемірстві
Трамп звинуватив деякі ЗМІ у лицемірстві / Getty Images

Президент США Дональд Трамп вважає, що його позиція до господаря Кремля Володимира Путіна під час їхньої останньої зустрічі є радше дипломатією, а не м'якістю.

Про це очільник Білого дому написав у своєму Twitter.

Читайте також: Трамп запросив Путіна до США, – Білий дім

"Мене різко критикували фейкові ЗМІ за те, що я був занадто добрим до президента Путіна. У минулі часи це називали дипломатією. Якщо б я був різким і жорстким, мене критикували за зайву жорсткість", – підкреслив політик.

Крім того, він пригадав реакцію ЗМІ на його поведінку під час перемовин з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Пам'ятаєте, як вони говорили, що я поводився дуже жорстко з головою Кім Чен Ином? Лицеміри!" – обурено додав Трамп.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Володимир Путін ЗМІ журналісти Дональд Трамп
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
сьогодні, 08:15 В Луганске жить нужно тихо и на два лагеря: здесь дом и там дом
Ольга Черненко 964
Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
20 липня, 22:01 Что ждет Украину после встречи Трампа и Путина – детальный обзор
Блог Медіа 1139
Как мир перемывает кости Дональду Трампу
20 липня, 21:01 Как мир перемывает кости Дональду Трампу
Іван Яковина 753
Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
20 липня, 19:00 Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють
Роман Маселко 569
Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
20 липня, 18:00 Кожному клану – по дійній корові: як Холодницький розпродує кримінальні провадження
Сергій Лещенко 739
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Кампанія GRIZZLY STEPPE: у США розповіли, як російські спецслужби здійснювали хакерські атаки
 30 грудня 2016 , 06:05
Як розслабляються футболісти збірної Росії
 14 січня 2016 , 10:08
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук