Трамп різко відповів "фейковим ЗМІ" за критику щодо його поводження з Путіним
Президент США Дональд Трамп вважає, що його позиція до господаря Кремля Володимира Путіна під час їхньої останньої зустрічі є радше дипломатією, а не м'якістю.
Про це очільник Білого дому написав у своєму Twitter.
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"Мене різко критикували фейкові ЗМІ за те, що я був занадто добрим до президента Путіна. У минулі часи це називали дипломатією. Якщо б я був різким і жорстким, мене критикували за зайву жорсткість", – підкреслив політик.
Крім того, він пригадав реакцію ЗМІ на його поведінку під час перемовин з лідером КНДР Кім Чен Ином.
"Пам'ятаєте, як вони говорили, що я поводився дуже жорстко з головою Кім Чен Ином? Лицеміри!" – обурено додав Трамп.
Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера і США залишається незмінною: Крим був незаконно анексований Москвою.