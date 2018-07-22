Трамп зобов'язаний оприлюднити зміст особистих переговорів з Путіним, – екс-директор ЦРУ

Президент США Дональд Трамп зобов’язаний оприлюднити зміст переговорів "тет-а-тет" з президентом Росії, яка відбулася під час саміту у Гельсінкі.

Про це заявив в інтерв'ю телеканалу "Фокс-ньюс" колишній директор ЦРУ Леон Панетта, передає Інтерфакс-Україна.

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Президент США вперше зустрічається з російським лідером Володимиром Путіним, а Росія не є нашим другом. Якщо у них відбулася такого роду зустріч, то я вважаю, що президент зобов'язаний розповісти американському народу про те, що обговорювалося на ній,

– сказав Панетта.

Також, як повідомляє телеканал, під час розмови Путін запевнив Трампа , що в майбутніх проміжних виборах ( які відбудуться в листопаді, – ред.) до Конгресу США не буде ніякого втручання Росії.

Зазначимо, напередодні газета "Вашингтон пост" написала, перед зустріччю з Путіним, Трампу було надано близько 100 сторінок матеріалів, які мали на меті допомогти Трампу виробити жорстку позицію щодо Росії, але він вирішив діяти на власний розсуд.

Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера залишається незмінною: Крим було незаконно анексовано Москвою.



Згодом видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Підкреслювалося, що поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.