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Дії Трампа загрожують світовій економіці, – глава МВФ

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Дії Трампа загрожують світовій економіці
Дії Трампа загрожують світовій економіці / Фото з відкритих джерел

Глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард повідомила, що мита і тарифи, які вводять США з ініціативи Президента Дональда Трампа, можуть погано впливати на розвиток світової економіки.

Про це вона розповіла під час зустрічі з міністрами фінансів і главами центральних банків країн G-20 в Буенос-Айресі, повідомляє City A.M.

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За її словами, мита і тарифи можуть знизити глобальний ВВП на 0,5 %.

Нагадаємо, нещодавно Вашингтон запровадив нові тарифи на алюміній та сталь для іноземних постачальників – зокрема для Канади, Мексики та деяких країн ЄС. У відповідь Євросоюз запровадив нові мита на деякі товари зі США. А згодом те саме щодо США зробила і Канада. 

Джерело: 24 Канал
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