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      Действия власти на Донбассе положительно оценивает только четверть украинцев

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      Оценка украинцев того, как власти пытаются наладить мир на Донбассе, по сравнению с концом 2019 года заметно изменилась. Так, четверть считает действия власти скорее неуспешными.

      Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Цифра негативной оценки, отметили социологи – 25% опрошенных.

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      Контрастно такое отношение выглядит по сравнению с ноябрем и декабрем 2019 года. Тогда положительную оценку действиям украинской власти на Донбассе давали 40% респондентов.

      Опрос провели с 21 до 25 февраля среди 1500 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

      Какие последние инициативы власти по установлению мира на Донбассе

      В середине февраля советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил о старте Национальной платформы примирения и единства. Новая структура должна помочь общению украинцев с обеих сторон линии разграничения. Планировалось, что она поможет создать конструктивный диалог. Ее должны были представить 19 февраля, однако перенесли из-за циничного нападения оккупантов ночью 18 февраля возле Золотого.

      Недавно Владимир Зеленский заявил о намерении организовать совместные патрули на Донбассе из украинских военных, ОБСЕ и "представителей оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, идет ли речь именно о боевиках.

      Совместное патрулирование должно выглядеть следующим образом: когда начинаются выборы, на Донбасс заходит украинская полиция, к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных общин. Далее они начинают совместное патрулирование.

      Идею совместных патрулей обсуждали еще с 2015 года, однако только недавно о ней активнее начали вспоминать в высших ветвях власти.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Новости Украины Социологическое исследование Национальная платформа примирения и единства Владимир Зеленский Пророссийские боевики Украина – Россия Война на Донбассе Оккупированные территории
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