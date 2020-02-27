Действия власти на Донбассе положительно оценивает только четверть украинцев

Оценка украинцев того, как власти пытаются наладить мир на Донбассе, по сравнению с концом 2019 года заметно изменилась. Так, четверть считает действия власти скорее неуспешными.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Цифра негативной оценки, отметили социологи – 25% опрошенных.

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Контрастно такое отношение выглядит по сравнению с ноябрем и декабрем 2019 года. Тогда положительную оценку действиям украинской власти на Донбассе давали 40% респондентов.

Опрос провели с 21 до 25 февраля среди 1500 совершеннолетних респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Какие последние инициативы власти по установлению мира на Донбассе

В середине февраля советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил о старте Национальной платформы примирения и единства. Новая структура должна помочь общению украинцев с обеих сторон линии разграничения. Планировалось, что она поможет создать конструктивный диалог. Ее должны были представить 19 февраля, однако перенесли из-за циничного нападения оккупантов ночью 18 февраля возле Золотого.

Недавно Владимир Зеленский заявил о намерении организовать совместные патрули на Донбассе из украинских военных, ОБСЕ и "представителей оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, идет ли речь именно о боевиках.

Совместное патрулирование должно выглядеть следующим образом: когда начинаются выборы, на Донбасс заходит украинская полиция, к ним в присутствии международных сил присоединяются представители местных общин. Далее они начинают совместное патрулирование.

Идею совместных патрулей обсуждали еще с 2015 года, однако только недавно о ней активнее начали вспоминать в высших ветвях власти.