Дії влади на Донбасі позитивно оцінює лише чверть українців

Оцінка українцями того, як влада намагається налагодити мир на Донбасі, у порівнянні з кінцем 2019 року помітно змінилася. Так, чверть вважає дії влади скоріш неуспішними.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Цифра негативної оцінки, яку зазначили соціологи – 25% опитаних.

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Контрастно таке ставлення виглядає у порівнянні із листопадом і груднем 2019 року. Тоді позитивну оцінку дій української влади на Донбасі давали 40% респондентів.

Опитування провели з 21 до 25 лютого серед 1500 повнолітніх респондентів у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Які останні ініціативи влади щодо встановлення миру на Донбасі

У середині лютого радник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявив про старт Національної платформи примирення та єдності. Нова структура мала б допомогти спілкуванню українців з обох боків лінії розмежування. Планувалося, що вона допоможе утворити конструктивний діалог. Її мали презентувати 19 лютого, однак перенесли через цинічний напад окупантів вночі 18 лютого поблизу Золотого.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив про намір організувати спільні патрулі на Донбасі з українських військових, ОБСЄ та "представників окупованих територій". Водночас президент не уточнював, чи мовиться саме про бойовиків.

Спільне патрулювання має виглядати наступним чином: коли починаються вибори на Донбас заходить українська поліція, до них у присутності міжнародних сил приєднуються представники місцевих громад. Далі вони починають спільне патрулювання.

Ідею спільних патрулів обговорювали ще від 2015 року, однак лише нещодавно про неї активніше почали згадувати у найвищих гілках влади.