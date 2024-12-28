Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан подробно рассказал 24 Каналу, как оккупанты "добавили ума" некоторым ударным дронам типа "Шахед" и на что они теперь способны.

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"Это уже использовали давно"

Учитывая известные современные технологии в этих новых возможностях российских "Шахедов" нет ничего удивительного.

Слишком пафосно сказано, что россияне установили искусственный интеллект на "Шахеды",

– заметил Свитан.

По его словам, вероятнее всего, есть определенные элементы так называемой машинной памяти и возможность беспилотника принимать решение уже при выходе на цель.

"Шахед" – это довольно простое вооружение. Он состоит из летающего крыла, двигателя, системы наведения, которая выводит этот снаряд на определенную точку. Далее из этого дрона россияне будут пытаться сделать так называемую ракету, которая сама наводится.

Можно сказать, что там есть фрагменты искусственного интеллекта только они называются "машинный зверь". Так называемые механизмы машинной памяти уже давно использовались,

– сказал военный эксперт.

Он объяснил, что есть определенные цифровые фотографии, которые машина сверяет с тем изображением, которое видит камера. По мнению Свитана, искусственный интеллект, вероятнее всего, враг будет применять на тяжелых беспилотниках.

К слову, ряд медиа на Западе пишут, что Россия разрабатывает интеграцию искусственного интеллекта для создания "роев дронов".