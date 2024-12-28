По состоянию на конец декабря российский завод по производству "Шахедов" в Алабуге выпустил 5760 беспилотников в период с января по сентябрь 2024 года. Это вдвое превышает количество беспилотников, которое завод изготовил в 2023 году, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Смотрите также Угроза с неба растет: россияне в своих "Шахедах" начали использовать ИИ, – Politico

Россия готовится к масштабной дроновой кампании зимой

По данным аналитиков, Россия продолжает расширять собственные возможности производства "Шахедов" накануне ударной кампании против Украины зимой 2024 – 2025 годов.

Предприятие "Алабуга" является основным российским производственным предприятием по изготовлению иранских дронов-камикадзе. Также он начал производство низкотехнологичных беспилотников-приманок, которые напоминают "Шахеды". Москва планирует изготовить 10 000 беспилотников-приманок до конца 2024 года. Их производить в 10 раз дешевле, чем сами "Шахеды".

Россия также построила железнодорожную станцию вблизи Алабуги с прямым железнодорожным сообщением между Россией и Китаем, которую можно использовать для передачи между КНР компонентов, необходимых для производства беспилотников.

В то же время Россия сталкивается с определенными трудностями в изготовлении "Шахедов".

Ранее ISW наблюдал признаки того, что санкции Запада затрудняют возможность Кремля получать качественные компоненты для беспилотников и заставляют использовать взамен низкокачественные двигатели из КНР.

Кроме того, инновации в РЭБ позволяют украинским защитникам эффективнее срывать воздушные атаки "шахедов".

Эксперты считают, что россияне в течение зимы 2024 – 2025 годов продолжат атаковать украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру.

Также захватчики намерены и дальше увеличивать производство по изготовлению "Шахедов" после ожидаемого подписания российско-иранского Соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве в январе 2025 года.

К слову, Россия сохраняет большой ракетный потенциал. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, страна-агрессора имеет в своем запасе 1400 ракет. Кроме того, она ежемесячно изготавливает 150 новых.