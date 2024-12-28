Станом на кінець грудня російський завод з виробництва "Шахедів" в Алабузі випустив 5760 безпілотників у період з січня по вересень 2024 року. Це вдвічі перевищує кількість безпілотників, яку завод виготовив у 2023 році, передає 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни.

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Росія готується до масштабної дронової кампанії взимку

За даними аналітиків, Росія продовжує розширювати власні можливості виробництва "Шахедів" напередодні ударної кампанії проти України взимку 2024 – 2025 років.

Підприємство "Алабуга" є основним російським виробничим підприємством із виготовлення іранських дронів-камікадзе. Також він розпочав виробництво низькотехнологічних безпілотників-приманок, які нагадують "Шахеди". Москва планує виготовити 10 000 безпілотників-приманок до кінця 2024 року. Їх виробляти у 10 разів дешевше, ніж самі "Шахеди".

Росія також побудувала залізничну станцію поблизу Алабуги з прямим залізничним сполученням між Росією та Китаєм, яку можна використовувати для передачі між КНР компонентів, необхідних для виробництва безпілотників.

Водночас Росія стикається з певними труднощами у виготовленні "Шахедів".

Раніше ISW спостерігав ознаки того, що санкції Заходу ускладнюють можливість Кремля отримувати якісні компоненти для безпілотників і змушують використовувати натомість низькоякісні двигуни з КНР.

Крім того, інновації в РЕБ дозволяють українським захисникам ефективніше зривати повітряні атаки "Шахедів".

Експерти вважають, що росіяни упродовж зими 2024 – 2025 років продовжать атакувати українську енергетичну і критичну інфраструктуру.

Також загарбники мають намір і далі збільшувати виробництво із виготовлення "Шахедів" після очікуваного підписання російсько-іранської Угоди про всеосяжне стратегічне партнерство в січні 2025 року.

До слова, Росія зберігає великий ракетний потенціал. За словами представника ГУР Андрія Юсова, країна-агресорка має у своєму запасі 1400 ракет. Крім того, вона щомісяця виготовляє 150 нових.