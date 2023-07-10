"Нептун" не сразу успешно сработал

Отдельной соли в этот вопрос добавляли некоторые "хорошие россияне", которые засоряли наши телеэфиры уже за несколько недель до начала полномасштабной войны.

Читайте также В НАТО только после войны? Как эта риторика играет на руку Путину

Главнокомандующий Валерий Залужный свою первую победу в этой войне одержал еще до 24 февраля 2022 года. Он на этапе мобилизационного развертывания ВСУ перегнал по уровню оперативного искусства своего главного визави, то есть начальника генштаба ВС России Валерия Герасимова, уважение к которому Залужный сам выражал в одном из интервью.

Любая символическая и громкая победа требует кропотливой работы, а путь к ней довольно часто бывает наполнен неудачами. Если вспоминать историю с потоплением крейсера "Москва" с помощью комплекса "Нептун", то до этого момента было несколько неудач с применением этих ПКР, о которых известно неофициально. Даже официально известно об атаке "Нептуном" по фрегату "Адмирал Эссен" уже в начале апреля 2022 года, которая не завершилась потоплением этого носителя "Калибров", но имела свое важное пропедевтическое значение перед залпом по "Москве".

Уровень военно-технической помощи от тех или иных стран Запада действительно зависел от того, какой уровень устойчивости мы демонстрировали на том или ином этапе полномасштабной войны.

Для начала здесь следует уточнить, что непосредственно перед февралем 2022 года США и Великобритания завозили нам вооружение не "для партизанской борьбы", а для быстрого мобилизационного развертывания подразделений сухопутных войск. Особенно в контексте новостей о незакупленных ПТРК "Стугна" для ВСУ и в контексте мема "копайте окопы".

Интересно "Польская ядерка" от идеи до практики: насколько это реально

Историческая память работает выборочно

То, что нам, например, в марте 2022 года не дали МиГ-29 польских ВВС, на самом деле могло быть связано с волей самой Польши. Где-то в начале того месяца польское агентство Defence24 (достаточно влиятельное, чтобы его ежегодная конференция проходила под патронатом главы государства) в одной из своих публикаций размышляло так: "Чтобы нашим летчикам овладеть МиГ-29 с аппаратурой стандарта НАТО и доставить самолеты в Украину, понадобится месяца 2–3, к тому времени война может завершиться, поэтому лучше сосредоточиться на оружии пехоты".

Похоже, именно этот мотив и был положен в основу решения по МиГ-29 от Польши. Все остальное, что писали по этой теме западные СМИ, выглядит скорее конспирологией.

Историческая память работает всегда выборочно. Можно говорить, что Украина еще тогда "просила Запад закрыть небо", но этого не сделали.

А можно вспомнить, что уже в апреле 2022 года Пентагон передал нам "комплектующие и платформы", которых хватило, чтобы увеличить флот истребителей ВСУ ориентировочно на 20 истребителей. Похоже, что под эвфемизмом "комплектующие и платформы" были выкуплены на самом деле еще в 1997 году молдавские истребители МиГ-29 в количестве 21 единиц, которые на консервации или в вполне рабочем состоянии дожили до начала 2022 года.

К теме Кассетные снаряды угрожают гражданским? Как на это отвечают в США

По меньшей мере с апреля 2022 года (если не раньше) самолеты радиолокационного дозора НАТО помогают нам обнаруживать крылатые ракеты россиян еще на дальних дистанциях, потому что не было у ВСУ исторически таких радиолокационных способностей.

Ни у кого никогда ничего не выходит быстро. Здесь стоит вспомнить, что у нас разговоры "А вот бы получить Patriot" в той или иной форме на самом деле велись еще с 2018 года. Однако их результативность проявилась только в 2023 году.