На днях премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет присоединиться к программе обмена ядерным оружием Североатлантического союза – Nuclear Sharing.

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"В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, мы обращаемся ко всему НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing", – сказал Моравецкий на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе. При этом он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от американских и партнеров по Альянсу.

В целом официальная Варшава выражала готовность присоединиться к Nuclear Sharing в 2022 году. Это было из-за ядерных угроз со стороны России в условиях обострения русско-украинской войны. В октябре президент Анджей Дуда заявил, что Польша ведет переговоры с США о возможности включения страны в ядерный зонтик НАТО.

Тогда слова Дуды опроверг Госдепартамент США. Американцы заявили, что не планируют размещать ядерное оружие на территории ни одного государства, вступившего в НАТО после 1997 года.

Вскоре после этого Североатлантический союз провел ежегодные двухнедельные тренировки Steadfast Noon, цель которых – подготовка членов к обращению с ядерным оружием и отработка программы ее обмена. И, что показательно, в маневрах приняли участие польские военные.

Эхо Холодной войны

Концепция Nuclear Sharing была начата во времена Холодной войны. Это должен быть элемент системы сдерживания Варшавского договора от нападения на Запад, превратившись в некоторую нивеляцию преимущества СССР в потенциале обычных вооружений.

Политику ядерного сдерживания проводили США, Великобритания и Франция. Однако только США начали предоставлять свой арсенал другим странам. С тех пор участники программы (ныне Германия, Бельгия, Италия, Турция и Нидерланды) получили возможность хранить ядерное оружие на своей территории, но исключительно под американским контролем.

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Первые американские боеголовки начали попадать в Европу в 1950-х годах. В период с 1952 по 1968 год между США и европейскими странами-членами НАТО было подписано 68 секретных соглашений. Они регулировали принципы совместного использования ядерным оружием США. Также была создана Группа ядерного планирования – высший орган НАТО, ответственный за управление ядерным оружием.

Первоначально в программе Nuclear Sharing принимали участие 9 стран:

Бельгия,

Греция,

Нидерланды,

Канада,

Германия,

Турция,

Италия,

Великобритания,

США.

Однако сегодня Греция, Канада и Великобритания фактически вышли из нее.

В начале 1970-х годов, на пике межблоковой конфронтации, уже находилось более 7 тысяч американских тактических ядерных боеголовок на территории Старого континента. Позже это число начало уменьшаться, ведь армия США решила, что это слишком много по отношению к потребностям. К тому же были проблемы с надлежащим образом обеспечения сохранности.

Кстати, в те же 1970-е годы Польша могла присоединиться к группе стран, владеющих оружием массового поражения. В то время первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии Эдвард Герек отдал приказ исследователям из Военной технологической академии провести исследования по созданию ядерной бомбы.

Секретные исследования проводились под руководством профессора и инженера Сильвестра Калисского в Институте физики плазмы и лазерного микроядерного синтеза в Варшаве. После консультаций между Калиским и Гереком даже было определено место пробных взрывов – старые штольни в Бещадах.

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Впрочем, коррективы внесла смерть профессора Калисского. Он якобы погиб в ДТП. Однако, по некоторым данным, его машину намеренно повредили сотрудники КГБ.

В конце Холодной войны количество ядерных боеголовок в Европе уменьшилось в разы, достигнув около 2,5 тысячи. Правда, не все они являлись частью программы Nuclear Sharing, ведь большая часть арсенала, вероятно, предназначалась исключительно для использования американскими войсками.

Уже после завершения биполярного противостояния НАТО размышляло над тем, как должным образом оправдать остатки американского ядерного арсенала в Европе. Среди экспертно-аналитических кругов начала открыто раздаваться критика относительно целесообразности продолжения Nuclear Sharing как пережитка прошлого.

To be, or not to be

Ядерный арсенал США продолжал свое сокращение. Так, к 2007 году американцы вывели ядерное оружие из своей крупнейшей авиабазы на континенте – немецкого "Рамштайна", что, вероятно, соответствовало политике сокращения военного присутствия США на европейском континенте.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в Европе в рамках Nuclear Sharing хранится около сотни боеголовок нестратегического ядерного оружия на шести базах в пяти странах-членах НАТО. Польша, в теории, могла бы претендовать на размещение части из них на своей территории.

Еще в 2020 году тогдашняя госпожа посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что если Германия захочет выйти из Nuclear Sharing, то Польша может перебрать у нее американское ядерное оружие. Но это было сказано при президентстве Дональда Трампа – в эпоху беспрецедентного "медового месяца" Соединенных Штатов и Польши.

В действительности не все так просто. Поскольку проблема заключается в том, что готовность стран-членов Альянса, включая США, относительно перемещения тактического ядерного оружия в Польшу невелика. Пожалуй, не стоит ожидать, что это может измениться в ближайшее время, даже несмотря на то, что Россия откровенно заняла агрессивный курс в отношениях со своими соседями и развязала полномасштабную войну в Украине.

"Мы не ведем никаких разговоров о передаче ядерного оружия Польше. США не видят необходимости менять развертывание своего ядерного оружия", – заявил представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, добавив, что ему нечего сказать о каких-либо переговорах по этому поводу.

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Главной причиной этого может быть нежелание обострять отношения с Москвой. Другой вопрос – необходимость тратить сотни миллионов долларов на приспособление одной из польских авиабаз для безопасного хранения ядерного оружия. У Вашингтона есть сомнения в военной выгоде от перемещения ядерного оружия под пристальным глазом россиян, делая его легкой мишенью для внезапной атаки.

НАТО прибегает к таким действиям, как отправление в Польшу на длительные маневры своих войск. Кроме того, США размещают в Польше разного рода вооружения и систему противоракетного щита.

Несмотря на то, что Вашингтон согласия на перемещение на территорию Польши ядерного оружия пока не предоставляет, вряд ли следует полностью исключать такой сценарий в будущем. Агрессивные действия России, включая угрозы применения оружия массового уничтожения, посылают недвусмысленный сигнал Западу о том, что опасность вывода конфронтации на новый уровень не только остается, но и увеличивается.

Поэтому дискуссии, очевидно, будут продолжены. Как знать, какие решения будут приниматься в новых геополитических реалиях.