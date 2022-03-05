Как действовать, если начнется штурм вашего города: алгоритм, который может сохранить жизнь

Центр противодействия дезинформации при Министерстве обороны обнародовал инструкцию, как следует вести себя в случае, если ваш город штурмуют войска.

Поэтому в центре рекомендуют прежде всего заклеить окна скотчем, а телефон держать всегда заряженным. Во время самого обстрела не пытайтесь убежать.

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Заклейте окна скотчем

Клеить следует всю поверхность окна. Способом лента в ленту, но не крест-накрест. Не подходите даже к заклеенным окнам.

Всегда держите телефон заряженным

Будьте готовы к тому, что свет может выключиться в любой момент. Имейте с собой также фонарик.

Используйте светомаскировку в ночное время

Если включаете свет ночью, делайте так, чтобы его не было видно с улицы. Не помечайте врагу свое место пребывания.

Во время обстрела оставайтесь на месте

Не надо пытаться скрыться с места обстрела, так вы подвергаете себя еще большей опасности. Выбегать на улицу при обстреле опасно.



Как действовать, если начнется штурм вашего города / Инфографика 24 канала

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