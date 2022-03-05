Відтак у центрі рекомендують насамперел заклеїти вікна скотчем, а телефон тримати завжди зарядженим. Під час самого обстрілу не намагйтесь втекти.
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Заклейте вікна скотчем
Клеїти слід всю поверхню вікна. Способом стрічка у стрічку, але не хрест-навхрест. Не підходьте навіть до заклеєних вікон.
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Завжди тримайте свій телефон зарядженим
Будьте готові до того, що світло може вимкнутися у будь-який момент. Майже із собою також ліхтарик.
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Використовуйте світломаскування у нічний час
Якщо вмикаєте світло вночі, робіть так, щоб його не було видно з вулиці. Не позначайте ворогові своє місце перебування.
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Під час обстрілу залишайтеся на місці
Не треба намагатися втекти з місця обстрілу, так ви наражаєте себе на ще більшу небезпеку. Вибігати на вулицю при обстрілі небезпечно.
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