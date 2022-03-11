Как действовать, если на ваших глазах оккупанты берут в плен людей, – СБУ
Источник:Центр противодействия дезинформации
Что делать, когда увидели незаконное задержание оккупантами украинцев? Следует сразу обратиться в специальный центр СБУ.
В центр по координации и поиску незаконно задержанных украинцев могут позвонить или написать все. Об этом сообщили 11 марта.
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Служба безопасности Украины создала объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии России,
– говорится в сообщении.
Поэтому, если вы стали свидетелем задержания российскими военными, обращайтесь на:
- круглосуточные линии: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01
- электронный ящик: united.centre.ssu@gmail.com
Контакты спецотдела / Фото Центра противодействия дезинформации
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