Как действовать, если на ваших глазах оккупанты берут в плен людей, – СБУ

Что делать, когда увидели незаконное задержание оккупантами украинцев? Следует сразу обратиться в специальный центр СБУ.

В центр по координации и поиску незаконно задержанных украинцев могут позвонить или написать все. Об этом сообщили 11 марта.

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Служба безопасности Украины создала объединенный центр по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии России,

– говорится в сообщении.

Поэтому, если вы стали свидетелем задержания российскими военными, обращайтесь на:

круглосуточные линии: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01

+38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01 электронный ящик: united.centre.ssu@gmail.com

Контакты спецотдела / Фото Центра противодействия дезинформации

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