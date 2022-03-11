У центр з координації та пошуку незаконно затриманих українців можуть зателефонувати чи написати всі. Про це повідомили 11 березня.

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Служба безпеки України створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії Росії,

– мовиться в повідомленні.

Отже, якщо ви стали свідком затримання російськими військовими, звертайтеся на:

цілодобові лінії : +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01

: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01 електронну скриньку: united.centre.ssu@gmail.com

Контакти спецвідділу / Фото Центру протидії дезінформації

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