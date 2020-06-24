На Западе Украины бушует непогода: синоптики предупреждают о продолжении неблагоприятных погодных условий. Так, 24 июня там будет идти сильный дождь, ливни, шквал, возможен град. На Прикарпатье и Буковине – ожидается пик непогоды, сейчас там наводнения, затоплены населенные пункты и отсутствует сообщение между ними. Как действовать людям в условиях чрезвычайной ситуации – читайте в материале.

У зв’язку із погіршенням погодних умов, великою кількістю опадів і підняттям рівня води у річках, на території Чернівецької та Івано-Франківської областей є загроза значного підтоплення будинків, пише 24 канал.

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Відтак, правоохоронці і рятувальники рекомендують громадянам дослухатися порад щодо того, як діяти в разі загрози паводка.

Дії у випадку загрози виникнення повені, паводка:

Уважно стежити за штормовими попередженнями, повідомленнями про рівень води у водоймах і ситуацію на автошляхах;

Дізнатися у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування місце збору мешканців для евакуації та готуйтеся до неї.

Попередити про негоду сусідів і близьких, надати допомогу літнім людям, інвалідам, дітям;

Підготувати документи, гроші, коштовності, запас одягу, ліків і продуктів харчування на декілька днів. Зберігати їх у водонепроникному пакеті;

Від’єднати всі споживачі електричного струму від електромережі, вимкнути газ.

Зарядити мобільний телефон і переконатися, що на рахунку достатньо коштів, не користуватися ним без необхідності;

Перекласти у помешканні якомога вище цінні речі та продукти харчування.

Перегнати худобу, яка є в господарстві, на підвищену місцевість.

Дії в зоні раптового затоплення під час повені, паводка:

Зберігайте спокій, уникайте паніки.

Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі.

Надайте допомогу дітям, інвалідам та літнім людям. Вони підлягають евакуації в першу чергу.

По можливості негайно залиште зону затоплення.

Перед виходом з будинку вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час – зачиніть вікна та двері першого поверху дошками (щитами).

Відчиніть хлів – дайте худобі можливість урятуватися.

Підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий, – займіть горішні приміщення.

До прибуття допомоги залишайтеся на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти.

Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по можливості, допомогу.

Потрапивши у воду, зніміть із себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, якими можна скористатися до одержання допомоги.

Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти та інше).

Дії після повені, паводка:

Переконайтесь, що ваше житло не отримало внаслідок повені ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням, відсутні провалини в будинку і навколо нього, не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття.

Не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку.

Обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені.

Просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду, домашніх речей і прилеглої до будинку території.

Здійснюйте осушення затоплених підвальних приміщень поетапно, з розрахунку 1/3 об'єму води на добу.

Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування.

Заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час повені. Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і отримала ушкодження.

Усе майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції.

Дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

Номери екстрених служб:

101-служба пожежної безпеки;

102-поліція;

103-екстрена медична допомога;

104-аварійна газова служба.