Як діяти під час загрози підтоплення та паводку: поради від поліції і рятувальників
На Заході України вирує негода: синоптики попереджають про продовження несприятливих погодних умов. Так, 24 червня у західних областях йтиме сильний дощ, зливи, шквал, можливий град. На Прикарпатті і Буковині – очікується пік негоди, зараз там паводки, затоплені населені пункти і відсутнє сполучення між ними. Як діяти людям в умовах надзвичайної ситуації – читайте у матеріалі 24 каналу.
У зв’язку із погіршенням погодних умов, великою кількістю опадів і підняттям рівня води у річках, на території Чернівецької та Івано-Франківської областей є загроза значного підтоплення будинків, пише 24 канал.
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Відтак, правоохоронці і рятувальники рекомендують громадянам дослухатися порад щодо того, як діяти в разі загрози паводка.
Дії у випадку загрози виникнення повені, паводка:
- Уважно стежити за штормовими попередженнями, повідомленнями про рівень води у водоймах і ситуацію на автошляхах;
- Дізнатися у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування місце збору мешканців для евакуації та готуйтеся до неї.
- Попередити про негоду сусідів і близьких, надати допомогу літнім людям, інвалідам, дітям;
- Підготувати документи, гроші, коштовності, запас одягу, ліків і продуктів харчування на декілька днів. Зберігати їх у водонепроникному пакеті;
- Від’єднати всі споживачі електричного струму від електромережі, вимкнути газ.
- Зарядити мобільний телефон і переконатися, що на рахунку достатньо коштів, не користуватися ним без необхідності;
- Перекласти у помешканні якомога вище цінні речі та продукти харчування.
- Перегнати худобу, яка є в господарстві, на підвищену місцевість.
Дії в зоні раптового затоплення під час повені, паводка:
- Зберігайте спокій, уникайте паніки.
- Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі.
- Надайте допомогу дітям, інвалідам та літнім людям. Вони підлягають евакуації в першу чергу.
- По можливості негайно залиште зону затоплення.
- Перед виходом з будинку вимкніть електро- та газопостачання, загасіть вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час – зачиніть вікна та двері першого поверху дошками (щитами).
- Відчиніть хлів – дайте худобі можливість урятуватися.
- Підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий, – займіть горішні приміщення.
- До прибуття допомоги залишайтеся на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу швидко вас знайти.
- Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по можливості, допомогу.
- Потрапивши у воду, зніміть із себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, якими можна скористатися до одержання допомоги.
- Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти та інше).
Дії після повені, паводка:
- Переконайтесь, що ваше житло не отримало внаслідок повені ніяких ушкоджень та не загрожує заваленням, відсутні провалини в будинку і навколо нього, не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття.
- Не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку.
- Обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які були підтоплені.
- Просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію забрудненого посуду, домашніх речей і прилеглої до будинку території.
- Здійснюйте осушення затоплених підвальних приміщень поетапно, з розрахунку 1/3 об'єму води на добу.
- Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного просушування.
- Заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час повені. Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і отримала ушкодження.
- Усе майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції.
- Дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.