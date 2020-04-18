"Действуй дома": насколько безопасно приложение для контроля самоизоляции

Для того, чтобы контролировать граждан, вернувшихся в Украину во время карантина, правоохранители создали специальную базу данных. О том, защищена ли информация, которой делятся граждане с государством – читайте в материале корреспондентов 24 канала.

Через приложение "Действий дома" государство контролирует, соблюдают ли люди самоизоляции. В Нацполиции сообщили, что сейчас в базе есть данные более 50 тысяч граждан, которые дали согласие на изоляцию. К ним имеет доступ Госпогранслужба, медики и полиция.

Обратите внимание Полиция составила уже 7 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

В Украине действует закон "О защите персональных данных", который и должен обезопасить данные о людях, которые дали согласие на изоляцию. Однако практика показывает, что иногда его нарушают сами же правоохранители.

Данные хранятся в дата-центре в Киеве, в котором есть сегмент, который сертифицирован нашими службами, где можно хранить государственные данные. Меня волнует, что холдер данных может отдавать их третьим сторонам, например, МВД,

– отметил эксперт по кибербезопасности Артем Михайлов.

Например, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео, как полиция составляла протокол на девушку, которая нарушила режим самоизоляции. Правоохранители называли ее фамилию, имя и показали лицо.

Правозащитники сообщают, что можно собирать статистические, социологические данные, например, сколько людей и откуда приехали в Украину. Но использовать имена и адреса этих людей – это нарушение законодательства. Если ваши данные опубликовали без согласия, можно обратиться в суд.

Надо сначала зафиксировать эту информацию. Снять скриншоты, записать видео, выложить ее на любой материальный носитель, после этого надо обратиться в правоохранительные органы,

– посоветовала правозащитница Татьяна Козаченко.

Если же украинская Фемида вас не защитит, можно искать защиты в Европейском суде по правам человека.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

Что известно о приложении " действий дома":

► Это приложение устанавливается на телефон пользователя только в случае, если работники государственных учреждений МЗ эпидемиологического направления установили, что человек нуждается в самоизоляции.

► Подробную информацию в приложение будут вносить с согласия лица, или же оно сможет сделать это самостоятельно. Он будет мониторить соблюдение условий самоизоляции лицами, которые будут обязаны соблюдать ее.

► Тех, кто должен соблюдать требования самоизоляции и обсервации зарегистрируют в соответствующей информационной системе . Далее на мобильный телефон пришлют сообщение с ссылкой для установки программы.

► Для регистрации пользователь использует мобильный телефон, по которому он внесен в перечень лиц, которые обязательно должны пройти обсервацию.

Кто именно потребует самоизоляции: