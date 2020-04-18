"Действуй дома": насколько безопасно приложение для контроля самоизоляции
Для того, чтобы контролировать граждан, вернувшихся в Украину во время карантина, правоохранители создали специальную базу данных. О том, защищена ли информация, которой делятся граждане с государством – читайте в материале корреспондентов 24 канала.
Через приложение "Действий дома" государство контролирует, соблюдают ли люди самоизоляции. В Нацполиции сообщили, что сейчас в базе есть данные более 50 тысяч граждан, которые дали согласие на изоляцию. К ним имеет доступ Госпогранслужба, медики и полиция.
Обратите внимание Полиция составила уже 7 тысяч админпротоколов за нарушение карантина
В Украине действует закон "О защите персональных данных", который и должен обезопасить данные о людях, которые дали согласие на изоляцию. Однако практика показывает, что иногда его нарушают сами же правоохранители.
Данные хранятся в дата-центре в Киеве, в котором есть сегмент, который сертифицирован нашими службами, где можно хранить государственные данные. Меня волнует, что холдер данных может отдавать их третьим сторонам, например, МВД,
– отметил эксперт по кибербезопасности Артем Михайлов.
Например, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео, как полиция составляла протокол на девушку, которая нарушила режим самоизоляции. Правоохранители называли ее фамилию, имя и показали лицо.
Правозащитники сообщают, что можно собирать статистические, социологические данные, например, сколько людей и откуда приехали в Украину. Но использовать имена и адреса этих людей – это нарушение законодательства. Если ваши данные опубликовали без согласия, можно обратиться в суд.
Надо сначала зафиксировать эту информацию. Снять скриншоты, записать видео, выложить ее на любой материальный носитель, после этого надо обратиться в правоохранительные органы,
– посоветовала правозащитница Татьяна Козаченко.
Если же украинская Фемида вас не защитит, можно искать защиты в Европейском суде по правам человека.
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
Что известно о приложении " действий дома":
► Это приложение устанавливается на телефон пользователя только в случае, если работники государственных учреждений МЗ эпидемиологического направления установили, что человек нуждается в самоизоляции.
► Подробную информацию в приложение будут вносить с согласия лица, или же оно сможет сделать это самостоятельно. Он будет мониторить соблюдение условий самоизоляции лицами, которые будут обязаны соблюдать ее.
► Тех, кто должен соблюдать требования самоизоляции и обсервации зарегистрируют в соответствующей информационной системе . Далее на мобильный телефон пришлют сообщение с ссылкой для установки программы.
► Для регистрации пользователь использует мобильный телефон, по которому он внесен в перечень лиц, которые обязательно должны пройти обсервацию.
Кто именно потребует самоизоляции:
- лица, которые имели контакт с больным COVID-19, кроме тех кто имел средства индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;
- лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, болеющие COVID-19 и не нуждающиеся в госпитализации;
- лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивают деятельность объектов критической инфраструктуры.
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