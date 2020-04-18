"Дій вдома": наскільки безпечний додаток для контролю самоізоляції
Для того, щоб контролювати громадян, які повернулися в Україну під час карантину, правоохоронці створили спеціальну базу даних. Про те, чи захищена інформація, якою діляться громадяни із державою – читайте в матеріалі кореспондентів 24 каналу.
Через додаток "Дій вдома" держава контролює, чи дотримуються люди самоізоляції. У Нацполіції повідомили, що наразі в базі є дані понад 50 тисяч громадян, які надали згоду на ізоляцію. До них має доступ Держприкордонслужба, медики та поліція.
Зверніть увагу Поліція склала вже 7 тисяч адмінпротоколів за порушення карантину
В Україні діє закон "Про захист персональних даних", який і має убезпечити дані про людей, які надали згоду на ізоляцію. Однак практика показує, що інколи його порушують самі ж правоохоронці.
Дані зберігаються в дата-центрі в Києві, у якому є сегмент, який сертифікований нашими службами, де й можна зберігати державні дані. Мене хвилює, що холдер даних може віддавати їх третім сторонам, наприклад, МВС,
– зазначив експерт із кібербезпеки Артем Михайлов.
Наприклад, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео, як поліція складала протокол на дівчину, яка порушила режим самоізоляції. Правоохоронці називали її прізвище, ім'я та показали обличчя.
Правозахисники повідомляють, що можна збирати статистичні, соціологічні дані, наприклад, скільки людей і звідки приїхали в Україну. Але використовувати імена та адреси цих людей – це порушення законодавства. Якщо ваші дані опублікували без згоди, можна звернутися до суду.
Треба спочатку зафіксувати цю інформацію. Зняти скриншоти, записати відео, викласти її на будь-який матеріальний носій, після цього треба звернутися в правоохоронні органи,
– порадила правозахисниця Тетяна Козаченко.
Якщо ж українська Феміда вас не захистить, можна шукати захисту у Європейському суді з прав людини.
Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про додаток "Дій вдома":
► Цей додаток встановлюватиметься на телефон користувача лише у випадку, якщо працівники державних установ МОЗ епідеміологічного спрямування встановили, що людина потребує самоізоляції.
► Детальну інформацію в додаток вноситимуть за згодою особи, або ж вона зможе зробити це самостійно. Він моніторитиме дотримання умов самоізоляції особами, які будуть зобов'язані дотримуватися її.
► Тих, хто повинен дотримуватися вимог самоізоляції та обсервації зареєструють у відповідній інформаційній системі . Далі на мобільний телефон надішлють повідомлення з посиланням для встановлення програми.
► Для реєстрації користувач використовує мобільний телефон, за яким його внесено до переліку осіб, які обов'язково повинні пройти обсервацію.
Хто саме потребуватиме самоізоляції:
- особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім тих хто мав засоби індивідуального захисту у зв'язку з виконанням службових обов’язків;
- особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;
- особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов'язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об'єктів критичної інфраструктури.
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