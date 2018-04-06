Действующая власть уже показала всем, что она точная копия предшественников, – Найем
О противостоянии НАБУ и САП и политические игры в Верховной Раде – в интервью 24 каналу рассказал народный депутат Мустафа Найем.
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Источник: 24 Канал
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